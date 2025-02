Arminia Bielefelds Aufstieg nach dem Ersten Weltkrieg

Dieser Artikel beschreibt die Geschichte von Arminia Bielefeld von der Gründung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Aufstieg des Vereins nach dem Krieg. Die Schwierigkeiten, die der Verein während des Krieges erlebte, werden ebenso beleuchtet wie der Wiederaufbau und die Fusion mit der Turngemeinde Bielefeld.

Arminia Bielefeld s Fußballer fanden 1910 mit dem Platz an der Pottenau endlich eine neue Heimat. Auch sportlich ging es für die wackeren Arminen bergauf. Verantwortlich für diesen Boom war eine Verstärkung aus Karlsruhe. Wilhelm Noe bewies ein technisches Fußballverständnis, das bis dahin am Teuto völlig unbekannt war. Sein Gastspiel war jedoch nicht von langer Dauer. Er kehrte nach Karlsruhe zurück, um dem Kaiser zu dienen.

Die Westfalenmeisterschaft 1912 war folglich der erste Titel, der im Briefkopf des Vereins Platz finden sollte. Durch diesen Titelgewinn wurde Arminia auch international bekannt. In jenem Jahr gastierte eine holländische Auswahl an der Pottenau, 1913 folgte ein Freundschaftsspiel gegen eine englische Mannschaft. Kurz vor Kriegsbeginn 1914 war ein französisches Team zu Gast. Die Mobilmachung am 1. August 1914 – Bielefeld zählte 82.550 Einwohner – stoppte jäh den Höhenflug des aufstrebenden Vereins. In diese Zeit fiel auch der Wechsel an der Vereinsspitze. Der umtriebige Kaufmann Julius Hesse beendete sein Engagement und wurde durch Siegmund Willing abgelöst. Überlieferungen aus dieser Zeit ordnen ihn als holländischen Staatsbürger ein. In schwierigen Zeiten hielt er den Laden zusammen. Sein Organisationstalent war berühmt. Willing ließ sich auch von den größten Rückschlägen nicht unterkriegen. Arminia bekommt kaum ein Team zusammen Die größte Schwierigkeit bestand darin, eine Mannschaft mit elf Spielern auf den Platz zu schicken. Die meisten Spieler wurden eingezogen und mussten für den Kaiser an den unterschiedlichsten Fronten kämpfen. Rund 10.000 Bielefelder standen in den vier Kriegsjahren unter Waffen. Der Kern der Fußballabteilung war auf ein kleines Häuflein von 20 Aktiven zusammengeschmolzen. Die verbliebene Restmannschaft konnte nur mithilfe von Urlaubern ihre Pflichtspiele bestreiten. Große Lorbeeren konnten daher nicht geerntet werden. Sämtliche Fußballklubs in der Region mussten mit dieser Problematik umgehen. Daher waren Meisterschaftspartien nur noch auf Bezirksebene möglich. 1916 und 1917 gewannen die Arminen den Titel im Bezirk Ravensberg-Lippe. Am Ende des 1. Weltkrieges (11. November 1918) hatten 2.350 Bielefelder ihr Leben an den Fronten und in den Lazaretten verloren. Die Zahl der Opfer in der Zivilbevölkerung ist unbekannt. Nach dem Ende der Entbehrungen verzeichnete der Sport in Bielefeld einen enormen Aufschwung. Die Zahl der Mitglieder nahm unaufhaltsam zu. Reges Leben und kühne Pläne bestimmten den Zeitgeist. Gesellige Höhepunkte waren samstags und sonntags die Tanztees im Vereinslokal Debour. Alle waren froh, wieder daheim zu sein. Der Traum eines Bielefelder Großvereins zwischen Arminia und der Turngemeinde mit mehr als 1.000 Mitgliedern nahm Formen an. Nach intensiven Verhandlungen wurde die Vereinigung schließlich 1919 beschlossen. Der Verein nannte sich jetzt TG Arminia Bielefeld. Aus dem NW-Shop: Die historische Arminia-Zeitung – jetzt zum Sonderpreis Die Skepsis etlicher Mitglieder an dieser Fusion blieb. Eine Gemeinsamkeit, die sich die Befürworter dieses Projektes erhofft hatten, fand nie statt. Deshalb war das vorzeitige Ende auch programmiert. Im Oktober 1922 gingen beide Vereine wieder eigene Wege. Die Vernunftehe war gescheitert. Ein Meilenstein in der Vereinshistorie wurde 1920 gelegt. Paul Gerhard Wiegand schrieb das Vereinslied der Arminen: „Mein schwarz-weiß-blaues Band“. Eine Aufnahme dieses Klassikers kann im Museum MAFA angehört werden. Mittlerweile gibt es mehr als 90 auf verschiedenen Tonträgern verewigte Melodien und Gesänge, die das Thema Arminia zum Inhalt haben. Im folgenden Jahrzehnt sollte es für die Fans noch viele Anlässe geben, das Vereinslied anzustimmen





