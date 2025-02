Ärztlicher Stimmungsbild: Schwarz-Grün im Fokus, Liberale auf dem Vormarsch

Eine Umfrage der Ärzte Zeitung zeigt, wie sich die deutsche Ärzteschaft politisch positioniert. Schwarz-Grün würde laut der Umfrage die stärkste politische Kraft sein, gefolgt von Schwarz-Gelb-Rot. Die SPD hingegen erzielt in der Ärzteschaft ein deutlich schwaches Ergebnis.

Berlin. Deutschlands Ärzteschaft stellt sich politisch in der demokratischen Mitte positioniert. Die Antworten auf die Sonntagsfrage „Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre?“ zeigen bei Ärztinnen und Ärzten interessante Abweichungen zur Gesamtbevölkerung im Hinblick auf den Meinungsanstieg. Wenn es nach den Ärzten ginge, hätte Schwarz-Grün die klarste Mehrheit, aber auch Schwarz-Gelb-Rot könnten eine Koalition bilden.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Leserumfrage der Ärzte Zeitung. Mit knapp 500 Teilnehmern ist die Befragung zwar nicht repräsentativ. Dennoch wirft sie ein Schlaglicht auf das Stimmungsbild unter Deutschlands Ärztinnen und Ärzten. Die Umfrage lief vom 19. Dezember 2024 bis zum 26. Januar 2025. Die Antworten konnten online, per E-Mail oder per Fax eingereicht werden.Die Ergebnisse zufolge erfährt die Union bei Ärztinnen und Ärzten etwa so viel Zustimmung (31,1 Prozent) wie in der Gesamtbevölkerung. Bündnis 90/Die Grünen schneiden dagegen in der Ärzteschaft deutlich besser ab: Ihr Wert liegt mit 28,0 Prozent doppelt so hoch wie der, den die Partei derzeit in Umfragen der Gesamtbevölkerung erreicht. Einen überdurchschnittlichen Rückhalt in der Ärzteschaft verzeichnen laut der Sonntagsfrage der Ärzte Zeitung auch die Liberalen (10,7 Prozent). Die SPD hingegen kann nicht damit punkten, dass sie in der Ampel-Regierung den Gesundheitsminister gestellt hat. Nach gut drei Jahren, die Karl Lauterbach an der Spitze des Ministeriums steht, erzielt die SPD laut Befragung der Zeitung 8,7 Prozent. Die AfD würde der Umfrage zufolge 13,8 Prozent der Stimmen erhalten.Die Ärzte Zeitung hat auch nach Themen gefragt, die Ärzten auf den Nägeln brennen: Weit oben steht der Wunsch, die Honorarbegrenzungen für alle Praxen abzuschaffen, also auch die der Fachärzte. Es wird zudem ein Abbau unnötiger Bürokratie und eine Reform der GOÄ gefordert. Wo Ärztinnen und Ärzten der Schuh drückt, bestätigten die Ergebnisse der Umfrage Forderungen der Ärzteschaft an die zukünftige Bundesregierung, äußerte sich Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt auf Anfrage: „Die neue Regierung ist dringend gefordert, sich Schlüsselthemen wie der Prävention, der effektiven Versorgungssteuerung, dem Abbau bürokratischer Hürden sowie der langfristigen finanziellen Absicherung unseres Gesundheitswesens mit Nachdruck zu widmen.“ Die Umfrage unterstreiche „eindrücklich, wie kritisch die Rahmenbedingungen in der ambulanten Versorgung sind“, kommentierte Dr. Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Der Vorsitzende des Spitzenverbands Fachärztinnen und Fachärzte Deutschlands (SpiFa), Dr. Dirk Heinrich, begrüßte die Umfrageergebnisse mit Bezug auf die Sonntagsfrage: „Es ist beruhigend und erfreulich zu sehen, dass sich mit fast 80 Prozent eine große Mehrheit der Ärzteschaft für die Parteien der demokratischen Mitte entscheidet.“ (ger/hom





aerztezeitung / 🏆 81. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

