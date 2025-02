Auftragsmangel: Selbstständige in Deutschland kämpfen ums Überleben

Der deutsche Selbstständigkeit steht vor einer schweren Herausforderung. Mehr als jeder zweite Selbstständige klagt über Auftragsmangel, und die Stimmung in der Branche hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das Ifo-Institut warnt vor einem dauerhaften Sinkflug der Wirtschaft, der auch die kleinen Unternehmen stark belastet. Der wirtschaftliche Abschwung in Deutschland lässt sich nicht auf die großen Unternehmen beschränken, kleine und mittelständische Unternehmen sind ebenfalls von den negativen Folgen betroffen.

Ein beunruhigender Trend zeichnet sich bei den Selbstständige n in Deutschland ab: Immer mehr von ihnen kämpfen mit Auftragsmangel . Das Ifo-Institut sieht darin Anlass zur Sorge, da die Aussichten auf Besserung angesichts der schlechten gesamtwirtschaftlichen Lage gering sind. Mehr als jeder zweite Selbstständige in Deutschland beklagt zu Jahresbeginn einen Auftragsmangel . 50,5 Prozent berichteten im Januar über zu wenige Aufträge, so das Münchner Ifo-Institut in seiner Umfrage.

Im Oktober lag der Anteil noch bei 48,5 Prozent. Der Wert bei den Selbstständigen liegt deutlich über dem in der Gesamtwirtschaft von 40,2 Prozent. „Die Auftragspolster bei den Selbstständigen schmelzen förmlich dahin“, sagte IFO-Expertin Katrin Demmelhuber dazu. „Damit einhergehende Umsatzrückgänge geben Anlass zur Sorge.“Die Stimmung unter den Selbstständigen und Kleinstunternehmen hat zu Jahresbeginn einen neuen Tiefstand erreicht. Der „Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex“ sank auf minus 24,9 Punkte, nach minus 23,4 im Dezember. „Der wirtschaftliche Sinkflug bei den Selbstständigen setzt sich fort“, sagte Demmelhuber. Die Bewertung der laufenden Geschäfte sackte deutlich ab. Die Erwartungen für die kommenden Monate verbesserten sich zwar leicht, blieben aber weiter auf einem sehr schlechten Niveau.Europas größte Volkswirtschaft steckt in einer Dauerflaute, die nicht nur die großen Unternehmen zu spüren bekommen, sondern auch kleine. Im Gesamtjahr 2024 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent, nachdem es 2023 schon ein Minus von 0,3 Prozent verkraften musste. Zwei Rezessionsjahre in Folge gab es zuletzt 2002/03. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet für 2025 mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent. Kommt es so, wäre dies die bislang längste Konjunkturflaute in der Geschichte der Bundesrepublik. Die nächste Bundesregierung kann nicht auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft hoffen. Im Jahreswirtschaftsbericht der alten Regierung wurden die Prognosen abermals deutlich gesenkt. Wirtschaftsminister Robert Habeck erwartet für 2025 nur noch ein Wachstum von 0,3 Prozent, statt der bisher erwarteten 1,1 Prozent





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Selbstständige Auftragsmangel Wirtschaftsflaute Deutschland Kleinstunternehmen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Viele Selbstständige in Deutschland leiden unter AuftragsmangelDie Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zeigt, dass mehr als jeder zweite Selbstständige in Deutschland zu Jahresbeginn über einen Auftragsmangel klagt. Die Stimmung unter den Selbstständigen und Kleinstunternehmen hat einen neuen Tiefstand erreicht. Auch die Wirtschaftsprognosen für 2024 und 2025 wurden erneut deutlich gesenkt.

Weiterlesen »

Ifo-Index: Stimmung der Unternehmen in Deutschland bessert sich leichtMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Diversität in Gefahr: Der Rückzug der US-Unternehmen und seine Folgen für DeutschlandImmer mehr US-Unternehmen streichen Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit aus ihren Programmen, um Ärger mit der Trump-Regierung zu vermeiden. Dieser Trend könnte auch nach Deutschland schwappen und Frauen in ihren Rechten beeinträchtigen.

Weiterlesen »

X dehnt Klage an mehrere Unternehmen aus: Werbeboykott sei der GrundElon Musks Social-Media-Unternehmen X hat seine Klage wegen angeblichen Werbeboykotts auf weitere Unternehmen ausgedehnt.

Weiterlesen »

Ifo: Auftragsmangel im Wohnungsbau erreicht RekordwertIn Deutschlands Städten steigen die Mieten trotz gesunkener Immobilienpreise, es fehlt an Wohnungen. Den Wohnungsbaufirmen jedoch fehlt es an Aufträgen.

Weiterlesen »

Während Robert Habeck redet, schäumen die Unternehmer vor WutMehr als 100 Verbände und 200 Unternehmen demonstrierten in Deutschland gegen die aktuelle Wirtschaftspolitik.

Weiterlesen »