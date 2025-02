Viele Selbstständige in Deutschland leiden unter Auftragsmangel

Die Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zeigt, dass mehr als jeder zweite Selbstständige in Deutschland zu Jahresbeginn über einen Auftragsmangel klagt. Die Stimmung unter den Selbstständigen und Kleinstunternehmen hat einen neuen Tiefstand erreicht. Auch die Wirtschaftsprognosen für 2024 und 2025 wurden erneut deutlich gesenkt.

Mehr als jeder zweite Selbstständige in Deutschland klagt zu Jahresbeginn über einen Auftragsmangel . 50,5 Prozent berichteten im Januar über zu wenige Aufträge, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Im Oktober lag der Anteil noch bei 48,5 Prozent. Damit bleibt er bei den Selbstständige n deutlich über dem Wert in der Gesamtwirtschaft von 40,2 Prozent.

\Die Stimmung unter den Selbstständigen und Kleinstunternehmen hat zu Jahresbeginn einen neuen Tiefstand erreicht. Der „Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex“ sank auf minus 24,9 Punkte, nach minus 23,4 im Dezember, sagte Demmelhuber. Die Bewertung der laufenden Geschäfte sackte deutlich ab. Die Erwartungen für die kommenden Monate verbesserten sich zwar leicht, blieben aber weiter auf einem sehr schlechten Niveau. \Im Gesamtjahr 2024 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent, nachdem es 2023 schon ein Minus von 0,3 Prozent verkraften musste. Zwei Rezessionsjahre in Folge gab es zuletzt 2002/03. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet für 2025 mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent. Kommt es so, wäre dies die bislang längste Konjunkturflaute in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Jahreswirtschaftsbericht der alten Regierung wurden die Prognosen abermals deutlich gesenkt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet für 2025 nur noch ein Wachstum von 0,3 Prozent, statt der bisher erwarteten 1,1 Prozent.





