Auto fährt in Ver.di-Demo in München, 28 Verletzte

Ein Auto fuhr Donnerstagvormittag in einen Ver.di-Demonstrationszug in München. Es gab 28 Verletzte, darunter zehn schwer und elf mittelschwer. Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlichen Anschlags und geht von einem extremistischen Hintergrund aus.

Donnerstagvormittag ereignete sich in München ein tragischer Vorfall, als ein Auto in einen Ver.di- Demonstration szug fuhr. Die Polizei meldete insgesamt 28 Verletzte , darunter zehn schwer und elf mittelschwer. Die Ver.di-Veranstaltung, bei der laut Polizei 2500 Teilnehmer erwartet wurden, fand um 10.30 Uhr am Stiglmaierplatz statt.

Der Demonstrationszug befuhr die Seidlstraße in Richtung Königsplatz, als das Auto, ein weißer Mini-Cooper, im Bereich der Karlstraße, Ecke Seidlstraße, in die Menschengruppe fuhr. Nach Angaben der Polizei kam das Fahrzeug aus unerklärlicher Ursache von hinten und beschleunigte plötzlich, bevor es in die Teilnehmermenge stürzte. Es wurde ein Schuss auf das Fahrzeug abgegeben, um den Unfall zu stoppen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach von einem mutmaßlichen Anschlag. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen übernommen und geht von Anhaltspunkten für einen extremistischen Hintergrund aus. Das Verfahren wird von der bei der Generalstaatsanwaltschaft angesiedelten Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus geführt





