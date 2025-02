Bahn und EVG in entscheidender Tarifrunde - Einigung vor Bundestagswahl im Visier

Die Bahn und die Gewerkschaft EVG starten die entscheidende Tarifrunde. Beide Seiten streben eine Einigung vor der Bundestagswahl an, da durch einen Politikwechsel in Berlin wirtschaftliche Unsicherheiten für den Konzern befürchtet werden. Die EVG verhandelt über mehr Geld für rund 190.000 Beschäftigte.

Die Bahn und die Gewerkschaft EVG beginnen die entscheidende Tarifrunde . Die Zeit drängt, da beide Seiten eine Einigung vor der Bundestagswahl anstreben. Im Tarifstreit bei der Bahn startet die entscheidende Gesprächsrunde mit der Gewerkschaft EVG . Beide Seiten streben eine Einigung vor der Bundestagswahl an. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ( EVG ) verhandelt seit dem Morgen über mehr Geld für rund 190.000 Beschäftigte. Die Gespräche in Berlin dauern fünf Tage bis einschließlich Sonntag.

EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay erklärte: „Es liegt an der Arbeitgeberseite, wie viel jetzt noch auf den Tisch kommt“, sagte die Gewerkschafterin. Tarifverhandlungen bei Post und Bahn: Für die Verbraucher könnte es am Ende auf höhere Kosten hinauslaufen. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler sagte vor Verhandlungsbeginn: „Es liegt noch viel Arbeit vor uns und die Situation ist nicht einfach.“ Er verwies darauf, dass der Konzern in einer Phase der Sanierung sei und der Spielraum deshalb nicht so groß. Viele Themen seien noch offen. „Das heißt, wir werden uns die nächsten fünf Tage anstrengen, zu Lösungen zu kommen. Das ist auch unser Ziel.“ Konzern und Gewerkschaft befürchten durch einen Politikwechsel in Berlin wirtschaftliche und strukturelle Unsicherheiten für den Konzern und haben es daher eilig. Die EVG verweist auf Pläne der Union, Gelder für die Bahn zu streichen und den Konzern aufzuspalten. Es brauche daher vorher Planungssicherheit für die Beschäftigten. Sollte der Plan aufgehen, wäre es der erste Tarifstreit der Bahn seit Jahren ohne erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr. Wegen der Friedenspflicht kann die EVG noch bis Ende März nicht zu Warnstreiks aufrufen. Scheitern die Verhandlungen in dieser Woche, rückt diese Möglichkeit allerdings näher. „Wir werden nicht um jeden Preis abschließen“, betonte Ingenschay. „Es muss für die Kolleginnen und Kollegen am Ende passen. Ansonsten sind wir am 1. April aus der Friedenspflicht.“Seiler sagte, die Bahn habe kein neues Angebot mitgebracht. Es gehe nun darum, offene Themen zu besprechen und zu weiteren Teileinigungen zu kommen.





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tarifrunde Bahn EVG Verhandlungen Bundestagswahl Friedenspflicht Warnstreik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bahn-Gewerkschaft: EVG fordert in Bahn-Tarifrunde 7,6 Prozent mehrBerlin - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) geht mit einer Forderung von 7,6 Prozent mehr Geld in die Tarifverhandlungen mit der Deutschen

Weiterlesen »

EVG fordert in Bahn-Tarifrunde 7,6 Prozent mehrBerlin - Bei der Bahn wird erneut über mehr Geld für die Beschäftigten verhandelt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat nun ihre Forderungen vorgestellt - Warnstreiks sind vorerst nicht möglich.

Weiterlesen »

EVG fordert in Bahn-Tarifrunde 7,6 Prozent mehrBei der Bahn wird erneut über mehr Geld für die Beschäftigten verhandelt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat nun ihre Forderungen vorgestellt - Warnstreiks sind vorerst nicht möglich.

Weiterlesen »

EVG stellt hohe Forderungen in Bahn-TarifrundeDie Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert in den anstehenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn 7,6 Prozent mehr Geld. Weitere Forderungen umfassen ein Schichtzulagen-Plus von 2,6 Prozent, eine Bonuszahlung von 500 Euro für EVG-Mitglieder und die Jobgarantie bis Ende 2027. Warnstreiks sind vorerst nicht möglich, da der aktuelle Tarifvertrag noch bis Ende März gilt. Die EVG betont, dass Arbeitskämpfe als Druckmittel im Falle eines gescheiterten Verhandlungsablaufs nicht ausgeschlossen sind.

Weiterlesen »

Deutsche Bahn legt Angebot in erster Tarifrunde mit EVG vorBis zur Bundestagswahl sollen die Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft EVG abgeschlossen sein - bestenfalls ohne Arbeitskampf. Beide Seiten drücken aufs Tempo.

Weiterlesen »

Verhandlungen unter Zeitdruck: Deutsche Bahn legt bereits in erster Tarifrunde der EVG ein Angebot vorMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »