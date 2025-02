Barca plant Araujo-Verkauf trotz neuer Verlängerung

Ronald Araujo, der Star-Verteidiger von Barcelona, steht trotz kurzem Vertragsverlängerungs noch im Sommer vor einem möglichen Abschied. Der Verein will offenbar einen Weltstar verpflichten, wie Virgil van Dijk vom FC Liverpool, und sieht bei Araujo das größte Sparpotential.

Ronald Araujo , Barcelona s Stammverteidiger, hat seinen Vertrag erst kürzlich bis 2031 verlängert. Doch der spanische Top-Klub plant offenbar bereits jetzt, den Uruguayer im Sommer wieder abzugeben. Die spanische Zeitung „Sport“ berichtet über Barcelona s überraschende Entscheidung. Der Verein will Araujo loswerden, um sich einen Weltstar leisten zu können. Wie „El Nacional“ berichtet, sollen die Katalanen sich stattdessen auf Virgil van Dijk vom FC Liverpool fokussieren.

Der Vertrag des Niederländers läuft nach der aktuellen Saison aus, und bisher konnten sich beide Seiten auf eine Verlängerung nicht einigen. Jetzt mischt sich auch Barcelona in die Verhandlungen ein. Obwohl der niederländische Nationalspieler – Stand jetzt – ablösefrei wechseln kann, müsste Barcelona Spieler von der Gehaltsliste streichen, um den Liverpool-Star zu verpflichten. Die Spanier sind hoch verschuldet und hatten zuletzt immer wieder Schwierigkeiten, neue Spieler für den Spielbetrieb zu registrieren. Joao Felix ist an die AC Mailand ausgeliehen. Trotzdem tritt sein Chelsea-Trainer noch mal gegen den Portugiesen nach. Barcelona erhofft sich durch einen Verkauf eine hohe Ablöse. Araujo gehört zu den Top-Verdienern in Barcelona, und bei ihm sehen die Bosse wohl das größte Sparpotential. Bei der jüngsten Verlängerung hat sich der Verteidiger eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankern lassen. Diese erlaubt es ihm, den Klub für eine festgeschriebene Ablösesumme von 70 Millionen Euro zu verlassen. Aber: Die Klausel kann erst zehn Tage nach Ende des kommenden Sommer-Transferfensters aktiviert werden. Bitter für Araujo: Der Spieler hatte sich gerade erst nach einer langen Verletzungspause (Oberschenkel) zurückgekämpft. Jetzt muss er wieder passen, hat er sich im Liga-Spiel gegen Sevilla (4:1) den Knöchel verstaucht. Wie lange er fehlen wird, müssen medizinische Tests zeigen.





