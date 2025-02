Bayern München trifft im Pokal-Halbfinale auf den Mitteldeutschen BC

Die Basketball-Bundesliga (BBL) veranstaltet am Wochenende den Pokalwettbewerb. Titelverteidiger Bayern München gewann sein Viertelfinalduell gegen die Skyliners Frankfurt und trifft im Halbfinale auf den Mitteldeutschen BC. Die Bamberger Baskets bestreiten das zweite Halbfinale gegen die Skyliners Frankfurt.

Die Basketball -Bundesliga ( BBL ) veranstaltet am Wochenende den Pokal wettbewerb. Der amtierende Meister, Bayern München , hat rechtzeitig wieder eine positive Trendwende vollzogen. Der Tabellenführer setzte sich dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 70:56 gegen die Skyliners Frankfurt durch und geht mit einem Sieg ins Halbfinale um den BBL - Pokal am kommenden Samstag. Dort trifft man im Top-Four-Turnier zunächst beim gastgebenden Mitteldeutschen BC an.

Der Titelverteidiger München war bereits 1968 Pokalsieger und seit dem Wiederaufstieg 2011 in neun von elf Jahren beim Top Four dabei. Die Bayern gewannen dabei weitere vier Mal den Pokal, darunter auch in den vergangenen beiden Jahren (2018, 2021, 2023 und 2024). Die Wölfe aus Weißenfels nehmen dagegen nicht nur zum ersten Mal am Wettbewerb teil, sondern es ist auch die erste Halbfinale-Teilnahme im Pokalwettbewerb überhaupt. Der Anwurf erfolgt um 16:00 Uhr.Im zweiten Duell treffen die Bamberg Baskets auf die Skyliners Frankfurt. Die Bamberger konnten die Pokaltrophäe bereits sechs Mal in die Luft recken (1992, 2010-2012, 2017 und 2019). Frankfurt war bislang nur 2000, damals als Aufsteiger, erfolgreich. Der Anwurf erfolgt um 19:00 Uhr. BR24Sport überträgt beide Halbfinale am Samstag live im Stream. Ihr Reporter ist Lukas Schönmüller. Am Sonntag können Sie dann das Endspiel um den BBL-Pokal live im Stream bei BR24Sport verfolgen





