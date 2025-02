Beatbot AquaSense 2 Pro: Ein Überblick über den innovativen Poolroboter

Die CES 2025 zeigte uns wieder einmal die Fortschritte in der Technologie. Ein Highlight war der Beatbot AquaSense 2 Pro - ein Poolroboter, der mit seinen Funktionen und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Unser Kollege Johannes Knapp von NewGadgets testet den Roboter und berichtet über seine beeindruckende Leistung, seine umweltfreundlichen Eigenschaften und seine einfache Bedienung.

Die Elektronikmesse CES 2025 hat einmal mehr die Möglichkeiten der Technologie zur Vereinfachung des Lebens demonstriert. Besonders hervorzuheben ist dabei der Beatbot AquaSense 2 Pro, ein Poolroboter , der nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Unser Kollege Johannes Knapp von NewGadgets hatte die Gelegenheit, das Produkt im Detail zu testen.

Der Beatbot AquaSense 2 Pro bietet eine 5-in-1 Reinigungslösung, die die Oberfläche, die Wasserlinie, den Boden und die Wände des Pools reinigt und zusätzlich das Wasser klärt. Damit ist er ein umfassendes Reinigungssystem für den Poolbereich. Die Einrichtung erfolgt über eine App, die schnell heruntergeladen und mit dem Roboter verbunden werden kann. Zu den wichtigsten Funktionen des Beatbot AquaSense 2 Pro gehören fünf Reinigungsmodi, darunter auch ein punktgenaues Reinigungsverfahren. Das exklusive Clearwater-System reinigt das Wasser mit einem Klärmittel aus recycelten Krabbenschalen und ist somit umweltfreundlich. Mit 22 Sensoren erkennt der Roboter Hindernisse und optimiert seinen Reinigungspfad. Der 13.400 mAh Akku ermöglicht bis zu 11 Stunden Oberflächenreinigung, eine Schnellladung ist in 4,5 Stunden möglich. Die Einrichtung ist unkompliziert: Nach dem Herunterladen der App und Verbindung via Bluetooth kann der Roboter ins Wasser gelassen werden. Zunächst fährt er auf der Oberfläche, um die Luft aus dem Inneren abzulassen. Ein smartes Oberflächenparksystem bringt den Roboter bei niedrigem Akkustand automatisch an die Oberfläche. Die Reinigungsleistung des Beatbot AquaSense 2 Pro ist beeindruckend. Der Roboter reinigt den Pool systematisch in einem S- und N-Muster, je nachdem, ob es sich um die Oberfläche oder die Wände handelt. Nach der Reinigung ist der Pool deutlich sauberer, was durch die Verwendung des umweltfreundlichen Klärmittels unterstützt wird. Der Roboter entfernt Schmutz, Blätter und andere Ablagerungen mühelos und hinterlässt einen klaren und einladenden Pool. Der Preis des Beatbot AquaSense 2 Pro liegt deutlich über 2000 Euro und könnte für einige Käufer eine Hürde darstellen.





