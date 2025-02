Borussia Dortmund besiegt Sporting Lissabon im CL-Hinspiel

Borussia Dortmund hat sein Champions-League-Hinspiel gegen Sporting Lissabon mit 3:0 gewonnen. Nach einer knappen ersten Halbzeit drehte der BVB im zweiten Abschnitt mit Serhou Guirassy auf. Das Ergebnis sorgt für eine gute Ausgangslage vor dem Rückspiel. Die kicker-Noten zum Spiel.

Die Noten zum Dortmunder CL-Sieg bei Sporting Lissabon In der ersten Hälfte noch im Aluminiumglück drehte Borussia Dortmund im Hinspiel der Champions-League-Play-offs nach Wiederanpfiff mit einem starken Serhou Guirassy auf. Mit dem 3:0-Erfolg in Lissabon sorgt der BVB für eine gute Ausgangslage vor dem Rückspiel. Die Noten zum Spiel.





