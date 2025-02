Bundestagswahl 2025: Hochfeld im Fokus

Die Bundestagswahl 2025 steht bevor. In Augsburg wird besonders in Hochfeld gespannt auf die Ergebnisse der Wahlen gewartet. Die Texte liefert Informationen über die Wahlrechtreform und die Bedeutung der Erststimme und Zweitstimme.

Am 23. Februar findet die Bundestagswahl 2025 statt. Rund 60 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Die Ergebnisse der Wahl werden die politische Landschaft Deutschlands für die nächsten vier Jahre prägen. Besonders spannend ist die Wahl in den einzelnen Stadtteilen Augsburg s. Wie die Ergebnisse für den Stadtteil Hochfeld ausfallen, erfahren Sie nach Auszählung der Stimmen am 23. Februar hier.

Die Erststimme wird in der linken Spalte des Wahlzettels abgegeben und entscheidet darüber, wer in einem bestimmten Wahlkreis direkt in den Bundestag einzieht. Die Zweitstimme wird in der rechten Spalte des Wahlzettels abgegeben und gibt Aufschluss über die Sitzeverteilung im Bundestag. Die Ampel-Regierung hat im Jahr 2023 eine Wahlrechtsreform beschlossen, die die Anzahl der Sitze im Bundestag neu berechnet und die Überhangs- und Ausgleichsmandate abgeschafft hat. Das bedeutet, dass Parteien jetzt nicht mehr über die Erststimme mehr Direktmandate erlangen können, als ihnen eigentlich nach den Zweitstimmen zustehen würden. Es kann also Kandidatinnen und Kandidaten geben, die zwar in ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten, aber trotzdem nicht in den Bundestag einziehen. In Deutschland braucht eine Partei mindestens fünf Prozent der Stimmen, um in den Bundestag einzuziehen. Es gibt aber einen Ausnahmefall: Hat eine Partei weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen, dafür aber mindestens drei Direktmandate gewonnen, darf auch sie in den Bundestag ziehen. Die sogenannte Grundmandatsformel besagt dies.





