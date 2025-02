Bundestagswahl: Neue Umfragen zeigen stabile Ergebnisse

Weniger als zwei Wochen vor der Bundestagswahl zeigen neue Umfragen der Meinungsforschungsinstitute YouGov und Forsa, dass die Parteien um jeden Prozentsatz kämpfen. Die Union bleibt unangefochten vorn, während die SPD leicht abnimmt. Die AfD, die Grünen und die Linke halten ihre Positionen. Die FDP und das BSW liegen unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Weniger als zwei Wochen vor der Bundestagswahl kämpfen die Parteien um jeden Prozentsatz. Neue Umfragen der Meinungsforschungsinstitute YouGov und Forsa geben Aufschluss darüber, wie sich die Parteien aktuell positionieren. Das TV-Duell zwischen den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ( SPD ) und Friedrich Merz (CDU) hat die Ergebnisse der Umfragen jedoch noch nicht beeinflusst.

Die Union bleibt laut der YouGov-Umfrage unangefochten mit Abstand vorn und erreicht 29 Prozent der Wählerstimmen, wie bereits in der Vorwoche. Die SPD würde aktuell 16 Prozent erreichen, zwei Prozentpunkte weniger als zuvor. Die AfD kommt auf 21 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als in der letzten Umfrage. Die Grünen halten ihre Zustimmung bei 12 Prozent. Die Linke kann die sechs Prozent aus der Vorwoche halten und könnte damit den Einzug in den Bundestag schaffen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verliert einen Punkt und landet auf wackligen fünf Prozent. Die FDP bleibt unverändert bei vier Prozent und liegt damit unter der Fünf-Prozent-Hürde.Die Forsa-Umfrage für RTL/ntv zeigt für die Union einen Aufwärtstrend nach einem kleinen Tief in der Vorwoche. Sie erreicht 29 Prozent, identisch mit der YouGov-Umfrage. Die SPD bekäme laut Forsa unverändert 16 Prozent. Die Grünen haben bei Forsa zwei Punkte mehr als bei der YouGov-Umfrage und erreichen 14 Prozent. Die AfD würde 20 Prozent der Stimmen bekommen, ein Punkt weniger als bei YouGov. Die Linke legt einen Punkt auf sechs Prozent zu und wäre wie bei YouGov wieder im Bundestag vertreten. FDP sowie BSW (beide unverändert vier Prozent) kämen bei Forsa derzeit nicht in den Bundestag. Für die YouGov-Umfrage wurden 2083 Personen vom 7. bis 10. Februar 2025 befragt. Die Ergebnisse können deshalb mögliche Veränderungen durch das TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz am Abend des 9.2.2025 nicht abbilden. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind laut Angaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Für die Forsa-Umfrage wurden zwischen dem 4. und dem 10. Februar 2502 Menschen befragt.Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristige Wahlentscheidungen erschweren den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.





