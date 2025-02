Casey Affleck und Miles Teller in Jagd-Thriller „Wild Game“

Der oscarnominierte Autor von „American Sniper“ schreibt und inszeniert den packenden Thriller „Wild Game“, in dem Casey Affleck und Miles Teller eine düstere Katz-und-Maus-Jagd in der amerikanischen Wildnis bestreiten.

Ein Film- und Serien-Fan mit Leib und Seele. Immer, wenn im Kinosaal das Licht ausgeht oder der Vorspann einer starken Serie beginnt, kommt die Gänsehaut. In Christopher Nolans „Oppenheimer“ spielte er Oberst Boris Pash, in der Romanverfilmung „ Wild Game “ geht Casey Affleck nun auf Verbrecherjagd.

Doch „Top Gun 2: Maverick“-Star Miles Teller ist nicht so leicht zu fangen…: Der „Top Gun 2“-Star stand bereits für Halls Regiedebüt „Thank You For Your Service“ vor der Kamera, nun ist er auch in der zweiten Regiearbeit des oscarnominierten Autors von Clint Eastwoods „American Sniper“ (siehe Newsbild) dabei: „sind außerdem als Ausführende Produzenten an Bord. Jason Hall schreibt das Skript und führt Regie. Die Vorlage von Frank Bergon ist zwar ein Roman, basiert aber auf wahren Ereignissen, und verspricht ein packendes Katz-und-Maus-Spiel in der amerikanischen Wildnis.Eigentlich sieht sich Wildhüter Jack Irigaray (Casey Affleck) vor einem Routinefall, als er in die Black-Rock-Wüste gerufen wird, um einen Wilderer festzunehmen. Doch eine tödliche Begegnung mit dem flüchtigen Verbrecher Claude Dallas (Miles Teller) stellt sein ganzes Leben auf den Kopf. Getrieben von Rache heftet sich Irigaray an die Fersen des Mannes, der zu seiner Obsession wird. Es kommt zu einem Psycho-Duell und einer unerbittlichen Jagd, bei der die Grenze zwischen Recht und Gerechtigkeit verschwimmen.erklärte Miles Teller, er freue sich darauf, nach „Thank You For Your Service“ erneut mit Jason Hall zusammenzuarbeiten und die Rolle des Claude Dallas zu übernehmen: „Er ist so eine komplexe und vielschichtige Figur – tough, unerbittlich und mit einem ganz eigenen Ehrenkodex. Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Team loszulegen.





Filmstarts / 🏆 7. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wild Game Casey Affleck Miles Teller Jason Hall Thriller Jagd Katz-Und-Maus-Spiel Amerikanische Wildnis

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Miles Teller bräuchte längere Vorbereitung für 'Top Gun 3'Schauspieler Miles Teller gibt zu, dass er viel Zeit investieren müsste, um für einen möglichen dritten 'Top Gun'-Film in Form zu kommen.

Weiterlesen »

Astro Teller: Warum Deutsche Mehr Lotto Spielen SolltenEin Interview mit Astro Teller, dem Chef der Google Tochter X Development, auch bekannt als 'Moonshot Factory'. Teller spricht über die Bedeutung von 'dummen Ideen', die Enttäuschung bei gescheiterten Projekten und wie deutsche Unternehmen mehr Risiko eingehen sollten.

Weiterlesen »

Mehr Wild auf dem Teller: Rheinland-Pfalz jagd rekordhohe ZahlJäger in Rheinland-Pfalz haben in der vergangenen Jagdsaison mehr Wildtiere erlegt als zuvor, insbesondere Wildschweine. Das Wildfleisch wird hauptsächlich direkt durch Jäger oder über Metzger, Märkte und Restaurants vermarktet.

Weiterlesen »

Pestizide in türkischen Lebensmitteln: Gift auf dem TellerOft dürfen türkische Lebensmittel wegen hoher Pestizidrückstände nicht in die EU. In der Regel landen sie dann in der Türkei auf dem Markt.

Weiterlesen »

Casey Stoner in Sepang: Erste Sitzprobe auf DucatiCasey Stoner ist bereits in Malaysia eingetroffen, wo er ab Samstag zwei Tage die Ducati testen wird. Die grossen Fragen: Wie schnell ist er? Und wann fährt er das erste Rennen?

Weiterlesen »

Weniger Bauchfett: 6 Lebensmittel helfen beim AbnehmenFüll deinen Teller mit diesen Lebensmitteln und sag dem Bauchfett den Kampf an.

Weiterlesen »