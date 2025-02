Cedric Zesiger: Der neue Hoffnungsträger des FCA

Cedric Zesiger ist nach seiner Leihe vom VfL Wolfsburg beim FC Augsburg ein wichtiger Bestandteil der stabilen Defensive geworden. Der Schweizer Verteidiger hat sich schnell im Team etabliert und hat mit seinen Leistungen dazu beigetragen, dass der FCA in den letzten Spielen einige wichtige Punkte geholt hat.

Cedric Zesiger erlebte beim FC Augsburg einen späten Start, musste anschließend unfreiwillig zuschauen und hat insgesamt geholfen, die Abwehr zu stabilisieren. Man darf sehr wohl kontrovers diskutieren, ob der FC Augsburg am dringendsten einen neuen Verteidiger in der Winterpause benötigte. Nach den ersten Eindrücken lässt sich eingestehen: Die Leihe des Spielers vom VfL Wolfsburg inklusive Kaufoption hat nicht geschadet.

Die neue Hierarchie in der Defensive hat zu neuer Stabilität geführt, der Schweizer ist ein Grund dafür. Dreimal spielte der viermalige Nationalspieler und EM-Teilnehmer 2024 (ohne Einsatz), dreimal blieb der FC Augsburg ohne Gegentor. Dabei schmiss ihn Trainer Jess Thorup nur einen Tag nach dem Wechsel ins kalte Wasser an der Alten Försterei, der FC Augsburg siegte dort mit 2:0. Nach dem zweiten, unmittelbar folgenden Einsatz beim 2:0 in Bremen folgte eine kurze Pause. Zesiger hatte aus Wolfsburg die Hypothek von vier Gelben Karten mitgebracht, in Bremen sah er die fünfte. Weil er zudem angeschlagen war, fehlte er auch noch auf St. Pauli und im Pokalspiel beim VfB Stuttgart, kehrte erst am vergangenen Samstag beim 0:0 in Mainz zurück. wegen der Sperre von 'Linker Verteidiger bin ich gewohnt, das habe ich schon öfter gespielt. Das war nochmal ein bisschen anders', sagte Zesiger und fügte an: 'Ich bin da um zu helfen, egal in welcher Position. Ziel war, dass wir uns defensiv stabilisieren. Spielt man zu Null, holt man immer Punkte.' Das gelang in Mainz beim torlosen Remis, ergo: 'Auf dem Punkt können wir aufbauen und in die nächsten Wochen gehen.' Nachdem Zesiger unter Ralph Hasenhüttl in Wolfsburg keine Rolle mehr spielte, nach dem 5. Spieltag nur noch einmal eingewechselt worden war, läuft es in Augsburg wieder besser: 'Ein super Start, ich wurde direkt gut aufgenommen und bin happy hier. Ich habe wieder Spaß am Fußball, das ist die Hauptsache', schildert er die neuen Eindrücke. 'Ich in hiergekommen, um Spielminuten zu sammeln, das ist ganz gut gelungen in den ersten Wochen. Und Schlussendlich ist es mir egal, wo ich spiele.' Damit meint er nicht etwa den Verein, sondern die Position.





