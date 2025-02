Chinese President Xi Jinping may attend Russia's Victory Day parade on May 9th, marking the 80th anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany. This comes after a significant decline in attendance from world leaders since Russia's annexation of Crimea in 2014.

Nach Russlands Annexion der Krim im Jahr 2014 haben immer weniger Staats- und Regierungschefs aus anderen Teilen der Welt an den Feierlichkeiten in Russland teilgenommen. Dieses Jahr könnte es anders aussehen. Chinesischer Präsident Xi Jinping hat offenbar eine Einladung Russlands angenommen, an den Gedenkfeiern zum sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg teilzunehmen.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur berichtete am Montag unter Berufung auf eine Aussage des russischen Botschafters in China, Igor Morgulov, im russischen Staatsfernsehen. Die Feierlichkeiten finden traditionell am 9. Mai in Moskau auf dem Roten Platz statt. Peking bestätigte Xis Teilnahme zunächst nicht. China und Russland unterhalten einen stetigen engen Austausch auf allen Ebenen, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun. Die Behörde gibt Besuche chinesischer Vertreter im Ausland oft erst kurz vor den Terminen bekannt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte kürzlich auch eine indirekte Einladung an den US-Präsidenten Donald Trump zu den Feierlichkeiten am 9. Mai dieses Jahres ausgesprochen. „Wir hoffen, dass die Amerikaner und Präsident Trump mit uns die Freude der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges teilen werden“, sagte er Mitte Januar. Die russische Regierung hat für den 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland für dieses Jahr die „größte Feier der Geschichte“ angekündigt. Während die westlichen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs – die USA, Großbritannien und Frankreich – die Kapitulation Deutschlands am 8. Mai begehen, wird das Jubiläum in Russland einen Tag später gefeiert





