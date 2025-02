Coca-Cola-Aktie Steigt Nach Starke Quartalszahlen

Coca-Cola meldet starke Quartalszahlen mit hohem Umsatzwachstum und steigender Nachfrage. Der Konzern verzeichnete zudem einen Anstieg des Quartalsgewinns. Der Markt reagiert positiv und die Aktienkurs steigt an der NYSE.

Coca-Cola meldet starke Quartalszahlen und steigende Nachfrage . Der Softdrink-Hersteller Coca-Cola hat gestern nach starken Quartalszahlen fast 5 Prozent an seiner Aktienkurs zugelegt. Der Konzern veröffentlichte Dienstagmittag deutsche Zeit seine Zahlen für das vergangene Quartal, welches einen Umsatz von 11,5 Milliarden US-Dollar aufwies. Dies entspricht einem Wachstum von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Getrieben wurde der Umsatzanstieg unter anderem durch die höheren Preise für Coca-Cola-Produkte. Ein Zuwachs von 2 Prozent im abgesetzten Volumen im Vergleich zum Vorjahr belegte ebenfalls eine steigende Nachfrage nach den Produkten des Konzerns. Coca-Cola führt diesen Anstieg auf wachsende Nachfrage in China, Brasilien und den USA zurück. Auch der Quartalsgewinn stieg um 11 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar. Für das ganze Jahr 2024 wird ein Umsatz von 47,1 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einem Anstieg von 3 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Der Jahresgewinn hingegen wird mit 10,6 Milliarden US-Dollar fast auf dem Vorjahresniveau von 10,7 Milliarden US-Dollar bleiben. Zukünftige Herausforderungen könnten durch steigende Kosten entstehen. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Aluminiumimporte könnten zu höheren Kosten für Dosen-Verpackungen führen. Laut Coca-Cola CEO James Quincey würde der Konzern in diesem Fall auf alternative Verpackungen, wie Plastikflaschen, ausweichen. Der Markt reagierte positiv auf die Quartalszahlen. Der Aktienkurs stieg im gestrigen Handel an der NYSE um fast 5 Prozent auf 67,60 US-Dollar.





