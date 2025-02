Coca-Cola Steigert Umsatz und Gewinn

Coca-Cola meldet im Jahr 2022 ein Umsatzwachstum von 3 Prozent und verbesserte Gewinne im vierten Quartal. Das Management erwartet für 2025 ein weiteres Wachstum von 5 bis 6 Prozent.

Coca-Cola hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 47 Milliarden Dollar erzielt, was einem Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Management erwartet für das Jahr 2025 ein Wachstum von 5 bis 6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll ebenfalls steigen, nachdem er im vierten Quartal des vergangenen Jahres die Erwartungen übertroffen hatte. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres kletterten die Erlöse um 6 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar.

Der bereinigte Gewinn stieg auf 55 Cent je Aktie, was stärker ausfiel als die von Bloomberg erfassten Analystenprognosen. Im Gesamtjahr erreichte der Umsatz 47 Milliarden Dollar, was einem Plus von 3 Prozent entsprach. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 2,88 Dollar, nach 2,69 Dollar ein Jahr zuvor. Trotz des Umsatzwachstums fiel der Gewinn für die Aktionäre mit 10,6 Milliarden Dollar etwas niedriger aus als im Vorjahr. Dies lag unter anderem an höheren Wertminderungen auf Vermögenswerte. An der NYSE stiegen die Coca-Cola-Aktien im vorbörslichen Handel um 3,41 Prozent auf 66,76 US-Dollar.





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Coca-Cola Umsatz Gewinn Limonaden Säfte Aktie NYSE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Coca-Cola-Chef präsentiert Donald Trump eine Cola-Flasche in eigenem DesignViele Unternehmen scheinen derzeit bemüht, dem kommenden US-Präsidenten zu gefallen. Der CEO von Coca-Cola hat sich dafür ein ganz besonderes Geschenk ausgedacht.

Weiterlesen »

FTSE 100 schließt 1,21 Prozent stärker bei 8.301,13 PunktenDer FTSE 100 legte am Mittwoch via LSE zum Handelsende 1,21 Prozent auf 8.301,13 Punkte zu. Der Index erreichte dabei einen Wert von 2,537 Bio. Euro. Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 6,97 Prozent), Lloyds Banking Group (+ 6,53 Prozent), Barclays (+ 6,50 Prozent), StJamess Place (+ 6,21 Prozent) und Diploma (+ 5,29 Prozent). Zu den Verlierern zählen Anglo American (-0,97 Prozent), Reckitt Benckiser (-0,86 Prozent), Imperial Brands (-0,58 Prozent), Melrose Industries (-0,54 Prozent) und Rolls-Royce (-0,53 Prozent).

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 22:14 Ukraine steigert gesamte Rüstungsproduktion auf 600 Prozent +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

TSMC Steigert Gewinn um 57 ProzentTSMC, der weltweit größte Halbleiterhersteller, hat im letzten Geschäftsjahr einen massiven Anstieg des Nettogewinns verbucht. Der Umsatz stieg ebenfalls deutlich an. Diese positive Entwicklung wird auf den Ausbau von Rechenzentren durch große IT-Unternehmen und den Boom der Künstlichen Intelligenz zurückgeführt.

Weiterlesen »

Märkte am Morgen: Apple, Meta, Porsche AG, Coca-Cola, Zalando, Canopy Growth, Capri HoldingsDer DAX ist am Freitag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Die Zinssenkungsfantasien schwinden immer mehr. Auf Wochensicht kann sich die Bilanz allerdings mehr als sehen lassen. Heute geht es um die

Weiterlesen »

Coca-Cola Aktie: Korrektur eröffnet ErholungspotenzialDer Artikel analysiert die aktuelle Situation der Coca-Cola Aktie, die nach starken Kursgewinnen in eine Korrektur geraten ist. Der Experte Dennis Gürtler sieht in dieser Korrektur eine Chance für Erholungspotenzial und rät zum genauen Hinsehen.

Weiterlesen »