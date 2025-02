Daisy Ridley offen für Marvel-Projekte

Die Schauspielerin Daisy Ridley, bekannt für ihre Rolle als Rey in der Star Wars-Reihe, zeigt Interesse am Marvel-Universum.

Schauspieler in Daisy Ridley erlangte durch die Star Wars -Reihe weltweite Bekanntheit. Die 32-Jährige wurde 2015 durch ihre Rolle als Rey in Star Wars : Episode VII – Das Erwachen der Macht berühmt und stand seither bereits einige Male vor der Kamera für das berühmte Sci-Fi-Franchise. Neben ihrer Arbeit für Star Wars zeigt Ridley auch Interesse am Marvel -Universum. Sie arbeitet mit einem Regieassistenten zusammen, der auch an den Filmen um die Avengers beteiligt ist.

Dieser soll ihr umgehend Bescheid sagen, wenn man bei Marvel Interesse an der Schauspielerin äußere. „Ich bin für vieles offen“, erklärte sie. „Wenn sie anrufen, absolut.“ Generell scheint Ridley Material rund um Superhelden und -schurken nicht abgeneigt. „Ich liebe natürlich Batman, ich liebe The Penguin. Ich bin ein Fan von so vielen Arten von Filmen. Ja, ich bin für alles offen“, betonte Ridley. Bevor Ridley über einen Wechsel ins Marvel-Universum nachdenken kann, kehrt sie mit einem neuen Star Wars-Projekt zurück. Unter dem bislang vorläufigen Titel Star Wars: New Jedi Order wird Ridley erneut in die Rolle der Rey schlüpfen. Zwar soll die Handlung schon seit Jahren in Planung sein, genaue Details sind bislang aber noch nicht öffentlich bekannt. Ridley betonte im Gespräch jedoch, ein „gutes Gefühl“ zu haben, dass der Autor George Nolfi, 56, an dem Drehbuch für die Star Wars-Fortsetzung schreibt. Sie selbst habe das Drehbuch noch nicht gelesen, wisse aber, um was es in dem neuen Film rund um die epische Sternen-Saga gehen wird. „Wir stellen sicher, dass dieses Drehbuch der beste Weg ist, die Geschichte zu erzählen. Es wird sich für jeden lohnen, es anzusehen, und ich bin sehr gespannt“, versprach die 32-Jährige zudem den Fans





