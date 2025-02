Delia Thranberend: Mehr als nur ein Playboy-Girl

Delia Thranberend, bekannt als „Miss März“ im aktuellen „Playboy“, hat sich mit einer eigenen Modellagentur in den Bereichen Modelbetreuung und -ausbildung spezialisiert.

Delia Thranberend erfüllt in vielerlei Hinsicht die Klischees eines Playmates. Doch sie ist mehr als nur ein Nacktmodell. Die „Miss März“ im aktuellen „ Playboy “ hat sich mit einer eigenen Modellage ntur in den Bereich der Modelbetreuung und -ausbildung spezialisiert. „Die Idee für die Gründung hatte ich, nachdem ich ein Shooting für zwei weitere Models und mich in einer Villa organisiert hatte“, erklärt die Kölnerin gegenüber BILD.

„Nach viel positiver Resonanz wurde mir klar, dass ich mein Netzwerk und meine kreative Art teilen möchte. Deshalb habe ich eine Agentur gegründet, mit dem Schwerpunkt auf Workshops und Coachings.“ Die Gründerin bildete sich weiter und berät ihre Models mittlerweile auch in finanziellen Fragen. Sie vermittelt Model-Jobs in verschiedenen Bereichen: „Wir konzentrieren uns im Bereich Hostessen auf größere Business-Events. Die Model-Shootings sind im E-Commerce-, Fashion- und Beauty-Bereich.“ Aktuelle Angaben zufolge sind etwa 20 Models in der Kartei der Agentur aufgenommen. Thranberend betont, dass es bei der Auswahl von Models darauf ankommt, „positiv, elegant und ambitioniert“ zu sein. Zuverlässigkeit und Höflichkeit setzt sie ebenfalls voraus. „Natürlich ist es einfacher Models zu vermitteln, die bereits Profis sind. Doch unsere Agentur ist speziell darauf ausgelegt, ebenso neue Gesichter zu einem professionellen Model zu coachen und auszubilden.“Die Agentur-Chefin rät Models, ihre Individualität zu stärken: „Es geht darum, sich mit Stolz und Persönlichkeit zu präsentieren. Sobald ein Model das kann, funktioniert es mit jedem Produkt, das sie präsentiert und hinter dem sie steht.“ Obwohl Thranberend mit 1,68 Meter nicht die optimale Größe für internationale Laufstege hat, betont sie, dass es auch in diesem Bereich immer wieder Ausnahmen gibt. Derzeit liegt ihr Fokus verstärkt auf Foto- und Videoproduktionen. „Zudem sind meine Beine sehr lang, sodass ich auf Fotos meist größer aussehe.“





