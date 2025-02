Der eiskalte Machtkampf um die Zukunft der KI

Elon Musk und Sam Altman liefern sich einen Machtkampf um die Zukunft der KI. Musks Angebot an OpenAI wurde abgelehnt, was zu scharfen Konflikten führte. Es geht um Milliarden, Einfluss und die Kontrolle über die KI-Entwicklung.

Elon Musk , bekannt als Tech-Gigant, Tesla-Chef und KI-Pionier, der früher auch als Trump-Anhänger galt, und nun auch als AfD-Unterstützer in den Medien diskutiert wird, und Sam Altman , bekannt als Silicon Valley Mastermind, OpenAI-Chef und der heimliche Strümpfenzieher der KI-Revolution, der einst als Trump-Kritiker galt, aber nun ebenfalls näher an dem US-Präsidenten steht, wie fast alle Tech-Größen, liefern sich einen eiskalten Machtkampf um die Zukunft der künstlichen Intelligenz – und um

Milliarden.Die Auseinandersetzung begann diese Woche mit einem überraschenden Schachzug von Musk: Für knapp 95 Milliarden Euro wollte der Tech-Tycoon die KI-Firma OpenAI übernehmen. Die Reaktion von OpenAI-Chef Sam Altman kam prompt: Er lehnte die Offerte mit einem Post auf X ab und bot Musk im Gegenzug sogar voller Sarkasmus die Übernahme von X für rund 9,7 Milliarden Dollar an. Besonders weh tut Musk diese Antwort, da der Tesla-Milliardär das damals noch als Twitter bekannte Unternehmen für 44 Milliarden Dollar übernommen hatte. Doch der umstrittene Kurs von Musk führte dann zu einem krassen Verfall des Twitter-Wertes, weil immer mehr Werbekunden dem Netzwerk den Rücken kehrten. Auf die Replik des OpenAI-Chefs reagierte Musk daher schmallippig: „Schwindler!“, schrieb er auf X.Elon Musk gehörte 2015 zu den Gründern von OpenAI und hatte in der Anfangszeit gut 50 Millionen US-Dollar gespendet, um OpenAI und die Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz voranzubringen. OpenAI sollte seine Erkenntnisse „zum Wohl der Allgemeinheit“ allen zur Verfügung stellen. Doch zwischen Musk und OpenAI kam es immer häufiger zu Spannungen. Musk konzentrierte sich auf die Entwicklung seiner eigenen KI und verließ die Leitung von OpenAI. Sam Altman wurde daraufhin immer wichtiger. Musk kritisierte OpenAI mehrmals öffentlich, warf Altman den Verrat am ursprünglichen Gedanken der offenen KI vor und warf ihm vor, sich in ein kommerzielles Unternehmen verwandelt zu haben. Er verklagte ihn sogar wegen dieser Vorwürfe. Die Eskalation zeigt: Es geht vordergründig um Ideale, aber vor allem auch um Einfluss, Milliardenbeträge und verpasste Gelegenheiten. Musk wollte OpenAI einst selbst führen – jetzt ist es ein wertvoller Gigant, auf den er keinen Zugriff hat. Um viel Geld geht es auch für Sam Altman – Anteile von gut 150 Milliarden Dollar sollen ihm zustehen. Musks eigene KI (xAI) liegt in ihren Fähigkeiten deutlich hinter OpenAI zurück. Auch die Integration bei X hat ihr bisher nicht zum Durchbruch verholfen. Sein Unternehmen Tesla verliert ebenfalls langsam an Schwung – Innovationen bei E-Autos kommen mittlerweile auch von anderen, vor allem auch aus China. Musk braucht eine neue Story, um seine Unternehmen und Projekte weiter auf Kurs zu halten. Und OpenAI ist Dreh- und Angelpunkt des 500 Milliarden-Projekts „Stargate“, das Donald Trump nach seiner Amtseinführung ankündigte. Es sei das „das größte KI-Infrastrukturprojekt der Geschichte“, sagt der US-Präsident. Es soll 100.000 Jobs schaffen und die Position der USA im weltweiten KI-Wettbewerb stärken. Dass Musk hier trotz seiner Trump-Nähe keine Rolle spielte, scheint ihn zu wurmen: Er ätzte bereits über angeblich fehlendes Geld. Eins ist sicher: Dieser Tech-Krieg wird noch hässlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Musk den ChatGPT-Konzern kauft, dürfte sehr gering sein. Aber das hat man bei Twitter auch gesagt





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KI Elon Musk Sam Altman Openai Machtkampf Technologie Twitter Donald Trump

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Geschichtscomic „Der Kopf der Hanse“ : Machtkampf im MittelalterDer Hamburger Comicautor Jens Natter erzählt in seinem neuen Buch „Der Kopf der Hanse“ unterhaltsam von einem wichtigen Kapitel der norddeutschen Geschichte.

Weiterlesen »

Generali: Machtkampf um die Zukunft des italienischen VersicherersDer italienische Versicherer Generali steht im Zentrum eines Machtkampfes. Francesco Caltagirone und Delfin (Del Vecchio) wollen CEO Philippe Donnet stürzen. Die Monte dei Paschi di Siena (MPS) hat ein Übernahmeangebot für die Mediobanca, was die Generali direkt betrifft. Premierministerin Giorgia Meloni interveniert und befürchtet ausländische Kontrolle des italienischen Sparvermögens. Unicredit, mit 4,1% Beteiligung, könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein. Generali versucht mit attraktiven Zielen für Aktionäre und einem neuen Strategieplan die Situation zu stabilisieren.

Weiterlesen »

Krieg der Zukunft: Wie würde ein Konflikt zwischen Russland und der Nato aussehen?Die ZDF-Dokumentation „Krieg der Zukunft“ untersucht Szenarien eines möglichen Krieges zwischen Russland und der Nato. Der Film zeigt auf, welche Herausforderungen die Bundeswehr und die Nato im Falle eines Konflikts bewältigen müssten.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Krieg der Zukunft: ZDF-Dokumentation beleuchtet Szenarien eines Konflikts zwischen Russland und der NatoEine ZDF-Dokumentation untersucht mögliche Szenarien eines Krieges zwischen Russland und der Nato. Analysten warnen vor dem Risiko einer Eskalation und den immensen Verlusten, die ein solcher Konflikt verursachen könnte. Die Dokumentation beleuchtet auch die technologischen Herausforderungen, denen sich die Bundeswehr nach Jahren des Kaputtsparens gegenübersieht.

Weiterlesen »