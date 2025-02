Deutsche Biathleten auf der Suche nach Medaillen bei der Weltmeisterschaft

Die deutschen Biathleten reisen mit gemischten Gefühlen zur Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide. Während Franziska Preuß und Selina Grotian als Top-Favoritinnen bei den Frauen gelten, kämpfen die deutschen Männer noch nach einer starken Bilanz im Weltcup-Gesamtklassement.

Preuß, die sich als Gesamtweltcup-Spitzenreiterin in Topform präsentiert, und Grotian, die in diesem Winter bereits ihren ersten Weltcupsieg feiern konnte, sind die großen Hoffnungsträgerinnen für den deutschen Biathlon. Grotian hat in den letzten Wochen eine fantastische Entwicklung durchgemacht und ist in der Weltcup-Gesamtwertung auf Platz zwei. Preuß, die bereits zehn Jahre nach ihrer letzten WM-Einzelmedaille strebt, ist derweil auf Platz drei. Beide Biathletinnen sind in der Vergangenheit oft auf dem Podium zu finden gewesen und gelten als echte Herausfordererinnen für die französische Konkurrenz um Lou Jeanmonnot. Im Gegensatz zu den Frauen steht die deutsche Männer-Mannschaft vor großen Herausforderungen. Philipp Horn ist der beste deutsche Biathlet auf Platz elf im Verfolgungsrennen, während die Mannschaft bei den Weltmeisterschaften in Antholz hinter den Erwartungen zurückblieb. Dieメダル-Hoffnung im Männer-Team liegt vor allem in der Staffel und den Mixed-Entscheidungen. Die Norweger, angeführt von Johannes Thingnes Bö, gelten bei den Männern als klare Favoriten. Bö ist nur Zweiter im Gesamtweltcup hinter Sturla Holm Laegreid und gemeinsam mit Björndalen führt er die Liste der erfolgreichsten Biathleten bei Weltmeisterschaften an. Die Franzosen, ebenfalls eine starke Mannschaft, gelten als weitere Konkurrenten.





