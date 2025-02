Deutsche Eishockey-Frauen Qualifizieren Sich für Olympia 2026

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat sich für die Olympischen Spiele 2026 in Italien qualifiziert. Nach einem knappen 2:1 Sieg gegen Ungarn im entscheidenden Spiel des Qualifikationsturniers in Bremerhaven steht der Traum von Olympia für die Mannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Jeff MacLeod nun fest. Zwillinge Lilli und Luisa Welcke trugen maßgeblich zum Erfolg bei, indem sie jeweils ein Tor erzielten.

Deutsche Eishockey -Frauen haben sich für die Olympischen Spiele 2026 qualifiziert. Sie gewannen das entscheidende Spiel gegen Ungarn knapp, aber verdient mit 2:1. Die deutsche Mannschaft löste das Ticket für Olympia . In der Hauptrolle standen die eineiigen Zwillinge Lilli und Luisa Welcke. Lilli und Luisa Welcke grinsten um die Wette, bei Kapitänin Daria Gleißner flossen die Freudentränen. Die deutschen Eishockey -Frauen erfüllten den Traum von den Olympischen Spielen.

In Bremerhaven schlug die Stunde der Welcke-Zwillinge. Dank zweier Tore von Lilli und Luisa entschied das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod das entscheidende Spiel um die Olympia-Teilnahme beim Qualifikationsturnier an der Waterkant gegen Ungarn mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) für sich und fährt erstmals seit 2014 in Sotschi und zum insgesamt vierten Mal zu den Winterspielen. Auf seiner Session hat das IOC die Olympischen Winterspiele für 2030 und 2034 in die französischen Alpen/Nizza und an Salt Lake City/Utah vergeben. Dies jedoch nicht chartagerecht. Lilli Welcke (28.) erzielte vor 2.511 Zuschauern die Führung für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Zwar glich Mira Seregely (29.) für die vom ehemaligen Männer-Bundestrainer Pat Cortina trainierten Ungarinnen nur 70 Sekunden später aus. Luisa Welcke (44.) traf aber zu Beginn des Schlussdrittels zum Sieg. Mit der maximalen Ausbeute von neun Punkten sicherte sich das DEB-Team vor den Ungarinnen (5), Österreich (4) und der Slowakei (0) damit den für die Teilnahme nötigen ersten Platz. \Großartiger Tag für Deutschlands-Eishockey-Star Leon Draisaitl: Sein neuer Vertrag bei den Edmonton Oilers macht den 28-Jährigen zum bestbezahlten Spieler in der NHL. Deutschland hatte die ersten beiden Partien gegen Österreich (2:0) und die Slowakei (6:1) in Bremerhaven gewonnen. Auch Ungarn war mit zwei Siegen - einer nach Verlängerung - in das Turnier gestartet. Bereits vor der Partie stand demnach fest: Der Sieger des direkten Duells fährt zu Olympia. Beide Teams begannen nervös. Leichte Fehler bedeuteten immer wieder Scheibenverluste. Die Ungarinnen stießen so im ersten Spielabschnitt einige Male schnell ins deutsche Drittel vor. Bei einer Doppelchance rettete erst Torfrau Sandra Abstreiter, als einzige Deutsche in der nordamerikanischen Profiliga PWHL unter Vertrag, dann der Pfosten. Auch im zweiten Drittel gelang es Deutschland nicht, das Spiel an sich zu reißen. Die Führung durch Lilli Welcke, die nach einem Alleingang um das Tor herum sehenswert ins kurze Eck traf, hielt nur kurz. Ihrer Zwillingsschwester Luisa wurde dabei ein Assist gutgeschrieben. Nach einer Strafe gegen Ronja Hark nutzte Seregely aber die Überzahl ungedeckt vor Abstreiter zum schnellen Ausgleich. Auch im Schlussdrittel blieb Ungarn bissiger. Deutschland tat sich schwer, dann aber stocherte Luisa Welcke, wie Lilli an der Boston University in den USA aktiv, den Puck aus Nahdistanz über die Linie. Auch beim zweiten Treffer war die andere Welcke-Schwester beteiligt.





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eishockey Olympia Qualifikation Deutschland Welcke-Zwillinge Frauen-Eishockey

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Eishockey-Frauen qualifizieren sich für Olympia 2026Die deutsche Eishockey-Frauenmannschaft hat sich nach einem knappen 2:1-Sieg gegen Ungarn für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand qualifiziert. Es ist der vierte Einsatz der deutschen Mannschaft bei Olympia nach 2002, 2006 und 2014. Die Mannschaft feiert ihren Erfolg nach einem spannenden Spiel mit viel Dramatik in der Schlussminute.

Weiterlesen »

DMZ soll 2026 zurückkehren: Call of Duty 2026 könnte den Modus als dritten Spielmodus anbietenNach dem Ende des kostenlosen Modus DMZ in Warzone könnte dieser 2026 in einem neuen Call of Duty-Spiel zurückkehren. Laut Leaker soll DMZ als dritter Modus neben Multiplayer und Kampagne in CoD 2026 verfügbar sein.

Weiterlesen »

Russland-Ausschluss und die deutsche Eishockey-Qualifikation für Mailand 2026Der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Christian Künast, betont die klare Kante gegen Russland im Eishockey. Während Russland in der Ukraine Krieg führt, ist es im Eishockey nicht willkommen. Das deutsche Frauen-Nationalteam startet in Bremerhaven in die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand.

Weiterlesen »

Showdown in Bremerhaven: Eishockey-Frauen heiß auf OlympiaDie letzte Olympia-Teilnahme des deutschen Frauen-Eishockeyteams liegt lange zurück. In Bremerhaven warten drei unangenehme Gegner. Die Qualifikation für 2026 wäre wichtig.

Weiterlesen »

Eishockey-Frauen mit Auftaktsieg bei Olympia-QualifikationBremerhaven - Auch eine defekte Uhr kann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in Richtung Olympia nicht aufhalten. Im ersten Spiel reicht ein gutes zweites Drittel. Samstag geht es gegen die Slowakei.

Weiterlesen »

Deutsche Eishockey-Frauen starten Olympia-Qualifikation mit SiegDas deutsche Frauen-Eishockeyteam hat den ersten Sieg bei der Olympia-Qualifikation in Bremerhaven gegen Österreich mit 2:0 eingefahren. Die deutsche Auswahl trifft am Samstag auf die Slowakei und am Sonntag auf Ungarn. Nur der Gruppensieger qualifizt sich für die Winterspiele in Mailand 2026.

Weiterlesen »