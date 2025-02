Deutschland unter der Last von Feinstaub

Deutschland ist von einer schweren Luftverschmutzung betroffen, hauptsächlich verursacht durch PM2.5 Feinstaub. Die aktuelle Hochdrucklage verhindert die Abwanderung der Schadstoffe, wodurch sie sich in den unteren Luftschichten ansammeln. Der Feinstaub wird nicht nur aus deutschen Emissionen stammen, sondern auch aus Polen, wo Kohle als Heizmittel verwendet wird. Experten warnen vor den gesundheitlichen Auswirkungen der anhaltenden Belastung und raten zu körperlicher Schonung im Freien.

Deutschland kämpft seit mehreren Tagen mit einer starken Luftverschmutzung . Die Ursache ist eine hohe Konzentration von PM2,5 Feinstaub , die sich aufgrund der aktuellen Wetterlage nur langsam abbaut. Auch große Teile Zentraleuropas sind betroffen. Das Umwelt bundesamt (UBA) erklärt, dass der Feinstaub ausstoß im Winter generell höher ist, da mehr Energie benötigt wird und viele Haushalte Holzöfen oder Kamine nutzen.

Zudem trägt der Straßenverkehr zur Belastung bei – sowohl durch Abgase als auch durch den Abrieb auf den Straßen. Normalerweise würden diese Schadstoffe durch Wind und Niederschlag transportiert. Doch aktuell ist die Luftbewegung durch eine Hochdruckwetterlage stark eingeschränkt: ,Die Schadstoffe sind in solchen Situationen quasi in den unteren Luftschichten gefangen', so das UBA. Ein Wechsel zu einer Tiefdrucklage mit Wind oder Niederschlag wäre nötig, um die Luftqualität zu verbessern – doch dieser ist derzeit nicht in Sicht.Besonders problematisch ist laut Experten, dass sich die schlechte Luft über Tage hinweg aufstaut. Das Bundesumweltamt rät daher dazu, körperliche Anstrengung im Freien zu vermeiden: ,Besser ist ein gemütlicher Spaziergang anstatt zu joggen. Dabei atmet man deutlich weniger schlechte Luft ein und tut mit der Bewegung auch etwas Gutes für seinen Körper', empfiehlt die Behörde. Aber nicht nur deutsche Emissionen belasten die Luft. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, kommt ein erheblicher Teil des Feinstaubs aus Polen, wo viele Haushalte noch mit Kohle heizen. Ute Dauert vom Umweltbundesamt schätzt: ,Zirka 50 Prozent des Feinstaubs in Berlin kommt aktuell aus Polen, 12 Prozent aus Deutschland'. In Hamburg liege der Polen-Anteil bei 35 Prozent, in Dresden und Hannover bei 25 Prozent. Der Meteorologe Dominik Jung erklärt gegenüber der „Bild“: ,Wir haben unsere eigenen Emissionen. Jetzt haben sich die Emissionen aus Polen draufgesetzt'.Laut Prof. Dr. Hartmut Herrmann vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung halten sich Feinstaubpartikel ,einige Tage' in der Atmosphäre, vor allem wenn es trocken bleibt. Dadurch könnten Schadstoffe über weite Strecken transportiert werden. Wie lange die Belastung noch anhält, bleibt unklar. Franziska Vogt vom Hessischen Landesamt für Umwelt sagt der Bild: ,Einen richtigen Wetterwechsel wird es in den nächsten Tagen voraussichtlich nicht geben'. Damit könnte die Feinstaubkonzentration weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben – und die Luft für viele Menschen in Deutschland belastend sein.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Feinstaub Luftverschmutzung Deutschland Polen Hochdrucklage Gesundheit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Feinstaub-Alarm: Hoch „Beate“ hält Giftwolke über DeutschlandDie Luftqualität in Deutschland ist in den letzten Tagen stark beeinträchtigt. Hoch „Beate“ sorgt für eine Inversionswetterlage, die die Ansammlung von Feinstaub begünstigt. Der Feinstaubwert überstieg vielerorts die Grenzmarke von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Experten warnen vor den gesundheitlichen Folgen, aber die Wetterlage soll sich ab Donnerstag ändern.

Weiterlesen »

Feinstaub-Glocke über Deutschland: Gesundheitliche Risiken durch schlechte LuftqualitätEin stabiles Hochdruckwetter und eine Inversionswetterlage sorgen in Deutschland für einen Anstieg der Feinstaubwerte. Die Luftverschmutzung kann zu schweren Gesundheitsschäden führen, besonders bei Kindern, älteren Menschen und vorerkrankten Personen.

Weiterlesen »

Habeck: Kanzlerschaft ist 'Last, Last, Last und hoher Druck'Berlin - Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck erwartet Kälte und Einsamkeit in dem Amt, für das er sich bewirbt.'Es wäre völlig falsch und naiv - und ich hoffe, dass zumindest nicht Friedrich Merz dem

Weiterlesen »

'So techt Deutschland' mit Caspar Brockhaus: 'Wer behauptet, Deutschland könne das Weltklima alleine retten, ist minderbemittelt'Die deutsche Industrie steckt in der Krise, doch Caspar Brockhaus bleibt Optimist. Der CEO der Brockhaus Group hat sein Familienunternehmen vom Stahlverarbeiter zum Technologieunternehmen transformiert. Im Interview erklärt er, warum Deutschland einen 'Tritt in den Allerwertesten' braucht.

Weiterlesen »

Sarna Röser in 'So techt Deutschland': Deutschland braucht einen neuen UmgangstonDeutschland hängt fest zwischen Innovationslust und Bürokratiefrust. Sarna Röser kämpft mit ihrem Familienbetrieb und einer neuen Initiative für einen Neustart. Vom rüden Stil der Politik hat sie die Nase voll, wie sie im ntv-Podcast 'So techt Deutschland' erzählt.

Weiterlesen »

Mitteilung der Lilly Deutschland Stiftung : Lilly Deutschland Stiftung fördert Innovationen in der GesundheitsversorgungDie Lilly Deutschland Stiftung schreibt zum fünften Mal den Innovationspreis KONKRET aus. Der Preis richtet sich an Menschen und Projekte, die mit neuen Ideen die Versorgung verbessern. Er ist mit 3.000 bis 10.000 Euro dotiert.

Weiterlesen »