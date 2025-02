Deutschlands Wirtschafts-Konjunktur: Wachstum als Problem?

Deutschland steht im Vergleich zur Weltwirtschaft in einer schwierigen Lage. Während die globale Wirtschaft weiterhin wächst, stagniert die deutsche Wirtschaft. Experten warnen vor einem langfristigen Wachstumsschwund und sehen die Ursachen in strukturellen Problemen.

Während die Weltwirtschaft wächst, hinkt Deutschland hinterher – nicht nur in diesem Jahr. Deutschland braucht dringend eine andere Wirtschaftspolitik, die das Wachstum wieder ankurbeln kann, warnt Niklas Potrafke, Ökonom am Münchner ifo-Institut. Laut der aktuellen Umfrage rechnen Ökonomen für 2025 in Deutschland mit einem realen Wirtschaftswachstum von mageren 0,4 Prozent. Damit bildet die größte Volkswirtschaft Europa s das Schlusslicht unter den Industrieländern.

Doch was sind die Gründe für diese trüben Aussichten? Die Experten vom ifo-Institut hatten sich kürzlich schon mit Erklärungen zu Wort gemeldet. Sie verwiesen dabei auf die schwache Nachfrage im Ausland und hohe Kreditkosten, die die Unternehmen ausbremsten. Sie betonten aber auch hausgemachte Probleme wie den Fachkräftemangel aufgrund der alternden Gesellschaft, Energiepreise, hohe Steuern oder eine überbordende Bürokratie. Diese Probleme anzugehen, sei wichtiger als kurzfristige Konjunkturmaßnahmen. Auch mittelfristig sehen die Prognosen für Deutschland mau aus: Für 2026 erwarten die Experten ein Wachstum von 1,0 Prozent, für 2028 von 1,3 Prozent. Zwar ist das eine leichte Verbesserung gegenüber 2025, doch im Vergleich zu anderen Industrieländern bleibt Deutschland damit weit abgeschlagen. Ganz anders sieht der Blick auf die Weltwirtschaft aus: Bei ihr rechnen die Wirtschaftsexperten für 2025 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,9 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als das globale BIP um 2,6 Prozent zulegte. Besonders optimistisch sind die Ökonomen für Afrika (3,9 Prozent) und Asien (3,8 Prozent). In Europa (2,1 Prozent) und Amerika (2,4 Prozent) fallen die erwarteten Wachstumsraten niedriger aus. Auch mittelfristig bleiben die Experten zuversichtlich: Für 2026 prognostizieren sie ein weltweites Wachstum von 3,2 Prozent, für 2028 sind es 3,1 Prozent. Westafrika (+5,6 Prozent), Zentralasien (+5,1 Prozent), Südasien (+4,8 Prozent) und Südostasien (+4,5 Prozent) werden 2025 voraussichtlich die Wachstumsspitzenreiter sein. Westeuropa (+1,1 Prozent) und Ozeanien (+1,4 Prozent) bilden die Schlusslichter





heise_de / 🏆 20. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Deutschland Wirtschaft Wachstum Konjunktur Ifo-Institut Europa Weltwirtschaft Außennachfrage Fachkräftemangel Energiepreise Steuern Bürokratie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutschlands Wirtschaft schrumpft - so trotzen Unternehmen aus der Oberpfalz der KonjunkturDeutschlands Wirtschaft schrumpft und viele Firmen blicken mit Sorge in die Zukunft. Einige Firmenchefs in der Oberpfalz sind da gelassener. Vor Jahrzehnten galt die Region noch als strukturschwach, mittlerweile zählt sie als Gewinnerregion Bayerns.

Weiterlesen »

Konjunktur: Frankreichs Wirtschaft schrumpft erstmals seit fast zwei JahrenMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Konjunktur: Wirtschaft erwartet Stagnation - und will Personal haltenErfurt (th) - Thüringens Unternehmer sind so pessimistisch wie seit Jahren nicht. Fast jedes zweite Unternehmen erwarte, dass sich die Wirtschaft im

Weiterlesen »

Konjunktur: „In den USA werden Fakten geschaffen und die Wirtschaft angekurbelt“Robert Greil ist bei den Wirtschaftsaussichten klar: Deutschland und Europa werden gegenüber den USA weiter ins Hintertreffen geraten. Bei den Wirtschaftsdaten in der kommenden Woche stehen die Einkaufsmanagerindizes und das Verbrauchervertrauen im Fokus.

Weiterlesen »

Konjunktur: Stimmung in Niedersachsens Wirtschaft hellt sich etwas aufHannover (lni) - Die Hoffnung auf eine neue Bundesregierung hellt die Stimmung in Niedersachsens Wirtschaft ein wenig auf. Gegenüber dem niedrigen Stand

Weiterlesen »

Konjunktur: Ökonomen befürchten lange Durststrecke für deutsche WirtschaftMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »