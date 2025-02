Die Absurdesten Mitglieder der Avengers

Dieser Text untersucht die ungewöhnlichsten Mitglieder der Avengers aus den Marvel Comics, die aufgrund ihrer Hintergrundgeschichten und Fähigkeiten von den klassischen Helden abweichen.

Die Avengers sind im Universum von Marvel die glorreiche Heldentruppe, die gegen bedrohliche Superschurken kämpft. Doch im Verlauf der gesamten Comic-historie gab es auch Mitglieder, die nicht so episch oder heroisch waren, wie Captain America oder Thor, und die es wahrscheinlich auch nicht in die Heldenmannschaft geschafft hätten. \Wir haben uns angeschaut, welche Avengers -Mitglieder es in der Historie der Heldentruppe gab.

Dabei bewerten wir nicht nur die reine Stärke, sonst wären Hawkeye und Black Widow auf dieser Liste, sondern auch die Werte und Hintergründe der Mitglieder. Jeder Held auf dieser Liste hatte bisher auch keinen Filmauftritt, weshalb wir uns nur auf die Geschichte aus den Comics beziehen können. Die Liste ist kein Ranking, sondern eine Auflistung absurder Figuren. \Ein Beispiel hierfür ist Delroy Garrett, ein ehemaliger olympischer Athlet, der durch die Nutzung von Anabolika alles verloren hat. Danach versank er in der religiösen Gruppe Triune Understanding, bei der er auch unglaubliche Kräfte erhalten hat. Er ist 3-mal besser in allen menschlichen Fähigkeiten als die besten Athleten. Im Laufe der Zeit kreuzten sich seine Wege mit den Avengers, er wurde sogar ein Mitglied und war eine wichtige Figur im Event „Avengers vs. X-Men“. Durch seine religiöse Gruppe geriet er aber auch mit den Avengers aneinander, als der Sektenführer versucht hat, die Avengers als intolerant zu frame. Später erkannte er die wahren Absichten und trennte sich vom Triune Understanding. \Ein weiteres Beispiel ist Dennis Dunphy, der ursprünglich ein Wrestler war, der seine körperlichen Fähigkeiten durch eine Organisation verstärkt hat, die mit illegalen Mitteln Leute verstärkte und zu kontrollierbaren Puppen machte. Er traf auf Captain America, der die Organisation untersuchte, und half ihm. Er machte sich ein Kostüm, das aussieht wie eine Mischung aus Daredevil und Wolverine. Eines Tages war er auch ein Mitglied der Avengers, aber weniger als Held, mehr als Pilot, der im Jet wartet. Durch einen Unfall hat er Wahnvorstellungen bekommen. Später wurde er von Hydra kontrolliert und kämpfte regelmäßig auf verschiedenen Seiten bei Konflikten.





