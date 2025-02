Die Culotte im Winter: Stilvolle Looks für kalte Tage

Die lockere Culotte ist auch im Winter ein stilvoller Begleiter. Hier erfährst du, wie du sie optimal kombinierst und für den Winter eintaugst.

Die lockere Culotte ist nicht nur im Sommer beliebt – sie bleibt auch in der kalten Jahreszeit Trend. Wir verraten dir, wie du sie im Winter stylish kombinierst. Eine Culotte -Hose ist ein zeitloser Style, den du auch im Herbst und Winter schön kombinieren kannst. Das liegt einerseits daran, dass die Hose deinem Outfit eine edle und zugleich ungezwungene Optik verleiht.

Eine Culotte ist der ideale Begleiter für stürmische Herbst- und kalte Wintertage, an denen du schick aussehen willst, ohne deshalb zu frieren. Denn durch ihren weiten Schnitt ist diese Hosenform wie gemacht für stilvolle Layering-Looks. Die verschiedene Längen und Lagen sorgen für Kontraste und Spannung in einem Look. Was immer gut zueinander passt, sind etwa Blazer und Bluse, ein dünner Rolli unter einem dicken Pullover oder eine lange Hemdbluse unter einem Pullunder. Damit deine Culotte für den Winter taugt, sollte sie bestenfalls aus einem dickeren Stoff gemacht sein. Warme Tweedstoffe sind natürlich optimal. Culottes aus dünnen Satinstoffen, Leinen oder Viskose kannst du zwar noch mit in den Herbst nehmen, aber für den Winter könnten diese Modelle zu dünn sein. Neben Trendfarben für Herbst und Winter bist du mit Culotte-Hosen in Schwarz, Grau, Braun, Beige und Ecru immer gut beraten, da du diese Farbtöne besonders vielseitig stylen kannst. In der kühleren Jahreshälfte sind auch Hahnentritt- und Karomuster angesagt. Oder Leggins machst du deine Culotte wintertauglich. Bei dünneren Stoffen sollte die Strumpfhose natürlich dicker sein. Ist die Culotte selbst schon warm genug, kann eine Feinstrumpfhose mit raffiniertem Muster als Hingucker dienen. Die Culotte ist nicht nur ein Sommerliebling, sondern entfaltet gerade im Herbst und Winter ihr volles Potenzial. Dank ihres weiten Schnitts lässt sie sich hervorragend mit eng anliegenden Oberteilen oder sogar Strickwaren kombinieren, sodass du immer warm bleibst, ohne auf Stil zu verzichten. Entscheidend ist natürlich auch das Schuhwerk, das sowohl schick sein als auch dafür sorgen sollte, dass deine Füße warm bleiben. Optimal sind hier Langschaftstiefel, die unter einem Hosenrock besonders elegant aussehen. Aber auch knöchelhohe Stiefeletten, gern mit klassischer Schnürung, sorgen für ein stilvolles Auftreten. Daneben sind moderne Plateau-Stiefeletten eine Option. Für einen French-Chic-Look kombinierst du deine Culotte mit einem enganliegenden Rollkragen in neutralen Farben. Bequem und lässig wird es mit einem Oversize-Sweater oder einem Long-Cardigan. Auch Oberteile mit U-Boot-Ausschnitt passen wunderbar zu Culotte-Hosen. Für einen bürotauglichen Look kannst du eine Hemdbluse und darüber einen Pullover, unter dem der Hemdkragen hervorschaut, tragen. Da Culottes meist waden- oder knöchelhoch geschnitten sind, passen sie besonders gut zu Mänteln, die bis übers Knie reichen. Mit einem Trenchcoat im Herbst und einem Wollmantel im Winter bist du also besten beraten. Mit einem Gürtel, der deine Taille akzentuiert, sorgst du für eine feminine Silhouette. Denn dadurch, dass Culottes unten weit ausgestellt sind, wirkt deine Taille noch schmaler. Mit einem elegant gebundenen Schal oder Tuch rundest du deinen Look ab





