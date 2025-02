Dr. SIM senkt Preise für flexible Handytarife - bis zu 50 Gigabyte im Vodafone-Netz

Dr. SIM bietet attraktive Handytarife im Vodafone-Netz an. Die flexiblen Tarife wurden nun mit günstigeren Monatsgrundpreisen und mehr Datenvolumen an der Spitze ausgestattet.

Dr. SIM, die Tochtermarke von Klarmobil, ist bekannt für Vodafone -Tarife zu attraktiven Preisen. Die Marke senkt nun ihre flexibel kündbaren Tarife erneut und erreicht ein noch niedrigeres Preisniveau. Die wohl bemerkenswerteste Neuerung ist die Senkung der Monatsgrundpreise bei den monatlich kündbaren Tarifen. Diese kosten jetzt genauso viel wie die Verträge mit 24-monatiger Mindestlaufzeit.

Das bedeutet, dass Sie bereits ab 7,99 Euro im Monat 20 Gigabyte Datenvolumen im Vodafone-Netz erhalten, egal ob über 24 Monate oder lieber flexibel kündbar. Darüber hinaus bietet der Anbieter für alle seine Tarife ab sofort die schnelle 5G-Netzabdeckung an und erhöht in der größten Tarif-Variante das Datenvolumen von 40 auf 50 Gigabyte.Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. 20 Gigabyte im Vodafone-Netz für gerade mal acht Euro im Monat ist definitiv ein Angebot. Mit dem jetzt gesenkten Monatspreis gibt es in dieser Hinsicht auch keinen Nachteil mehr gegenüber der 24-Monats-Variante. Wer sich jedoch dafür entscheidet, sich für zwei Jahre an Dr. SIM zu binden, spart sich die Anschlussgebühr von 19,99 Euro und kriegt zudem drei Freimonate geschenkt. Das angepasste Portfolio bei Dr. SIM dürfte in vielerlei Hinsicht diejenigen überzeugen, die zuletzt noch skeptisch waren. Gleicher Monatspreis bei Tarifen mit und ohne Vertragsbindung, 5G in allen Tarifen statt LTE und für alle Vielsurfer ist die größte Tarif-Variante nochmal von 40 auf 50 Gigabyte Datenvolumen ausgebaut worden.Egal, auf welchen Dr.-SIM-Tarif die Wahl fällt, viel falsch machen kann man damit aktuell nicht. Das Haar in der Suppe bleibt allerdings die maximale Download-Geschwindigkeit der Tarife mit 50 Megabit pro Sekunde. Andere Tarife bieten hier deutlich mehr, dennoch ist das nach wie vor mehr als ausreichend für alle Alltagsanwendungen. Soll nicht nur ein schnellerer Tarif, sondern auch das passende Smartphone her, lohnt sich der Blick zu o2. Der Provider bietet das iPhone 16 Pro zusammen mit einer Ultra Watch im Tarif o2 Mobile M an. Der bietet zu Beginn 30 Gigabyte 5G-Datenvolumen mit einer maximalen Download-Rate von 300 Megabit pro Sekunde. Alle zwölf Monate gibt es außerdem fünf Gigabyte monatlichen Datenvorrat dazu. Der Monatspreis von gut 71 Euro klingt zunächst happig, rechnet sich bei näherer Betrachtung durchaus. Denn die Hardware bestehend aus iPhone 16 Pro und Ultra Watch 2 gibt es hier für einen Euro. Normalerweise müssten Interessierte für beide Geräte zusammen gut 1.780 Euro hinlegen. Werden die Gerätekosten aus der Gesamtrechnung über 36 Monate rausgerechnet, bleiben knapp 21,5 Euro monatliche Tarifkosten. Was angesichts des Datenvolumens, der vorgehaltenen Geschwindigkeit und der enthaltenen Hardware ein fairer Deal ist





