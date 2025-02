Elon Musk scheitert bei OpenAI Übernahme - Altman lehnt Angebot ab

Elon Musk hat mit einem Angebot von 97,4 Milliarden Dollar die Übernahme des KI-Unternehmens OpenAI ins Auge gefasst. OpenAIs CEO Sam Altman hat das Angebot jedoch abgelehnt. Altman teilte seinen Mitarbeitern mit, dass der Verwaltungsrat kein Interesse an einer Übernahme durch Musk hat. Musk wollte OpenAI in die Hände von xAI, seinem eigenen KI-Unternehmen, transferieren. OpenAI wurde 2015 als gemeinnützige Einrichtung gegründet und verzeichnete nach der Veröffentlichung von ChatGPT im Jahr 2022 einen weltweiten Aufschwung.

Vor zehn Jahren gründeten Musk und Altman mit OpenAI das heute weltweit führende KI-Unternehmen. Der Tesla-Chef stieg nach einiger Zeit aus und baute mit xAI eine konkurrierende Firma auf. Jetzt will er OpenAI zurück, blitzt mit seinem Angebot jedoch ab. Der Geschäftsführer von OpenAI, Sam Altman , hat einem Medienbericht zufolge kein Interesse an einer Übernahme des Startups durch ein von Milliardär Elon Musk angeführtes Investorenkonsortium.

Wie 'The Information' berichtete, teilte Altman seinen Mitarbeitern in einer Nachricht mit, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens beabsichtigt, deutlich zu machen, dass er kein Interesse an Musks Angebot hat. Altman reagierte auf X spöttisch auf das Angebot. Er schrieb zu Musks Vorschlag: 'Nein danke, aber wir werden Twitter für 9,74 Milliarden Dollar kaufen, wenn ihr wollt.' Das von Musk angeführte Konsortium hatte am Montag 97,4 Milliarden Dollar für den Kauf der gemeinnützigen Gesellschaft geboten, die OpenAI kontrolliert. 'Es ist an der Zeit, dass OpenAI zu der Open-Source- und sicherheitsorientierten Kraft für das Gute zurückkehrt, die es einmal war', teilte Musk mit. 'Wir werden dafür sorgen, dass das passiert.'Das Angebot wird laut einem Bericht des 'Wall Street Journals' von Musks KI-Unternehmen xAI unterstützt, das nach einer Transaktion mit OpenAI fusionieren könnte. Musk war einer der Mitgründer von OpenAI, verließ das Unternehmen jedoch vor dem Aufstieg von ChatGPT zur heute wohl bekanntesten Künstlichen Intelligenz (KI).OpenAI wurde 2015 als gemeinnützige Einrichtung zur Forschung an Künstlicher Intelligenz gegründet. Vier Jahre später kam OpenAI LP als gewinnorientierte Tochter hinzu, in die unter anderem Microsoft Milliarden investiert hat. Ende 2022 veröffentlichte das Unternehmen ChatGPT und löste einen weltweiten KI-Boom aus, der immer noch anhält. Die Organisation wurde in ihrer letzten Finanzierungsrunde im Oktober mit 157 Milliarden Dollar bewertet. Die ungewöhnliche Eigentümerstruktur von OpenAI sollte ursprünglich dazu dienen, die Entwicklung einer 'sicheren Künstlichen Allgemeinen Intelligenz' (Artificial General Intelligence, AGI) sicherzustellen. Diese 'Superintelligenz' soll der Menschheit dienen. Inzwischen versucht OpenAI, sich von einem gemeinnützigen in ein gewinnorientiertes Unternehmen umzuwandeln. So will die Firma das Kapital erhalten, das für die Entwicklung der besten Modelle für Künstliche Intelligenz erforderlich ist





