Epic Games Store'da Ücretsiz Oyunlar: F1 Manager ve Apex Legends Karakteri!

Bu hafta Epic Games Store, oyunculara iki harika ücretsiz oyun sunuyor: F1 Manager ve Apex Legends'teki Loba karakteri. Motorsport tutkunları F1 Manager ile kendi Formula 1 takımını yönetebilecek, nişancı oyuncuları ise Loba'yı Apex Legends'te kullanarak takımına destek sağlayabilecek.

Bu hafta Epic Games Store , oyunculara iki harika ücretsiz oyun sunuyor. Motorsport tutkunları ve nişancı oyun hayranları aynı şekilde memnun olacaklar çünkü hem F1 Manager hem de Apex Legends karakteri ücretsiz olarak sunuluyor. F1 Manager oyununa atılmak isteyenler için F1 Manager gerçek bir vurgulamadır. Bu oyun içerisinde kendi Formula 1 takımınızı yönetirsiniz. En iyi sürücüleri işe almak, aracı optimize etmek ve her yarış için doğru stratejileri geliştirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Steam topluluğunda oyun büyük bir beğeni kazandı ve değerlendirmeler oldukça olumludur. Detaylı simülasyon ve gerçekçi zorluklar, F1 Manager'ı her motorsport hayranı için kaçırılmayacak bir oyun haline getiriyor. Ego nişancı oyuncuları için de bu hafta heyecan verici bir teklif var. Apex Legends'teki Loba Ücretsiz Açıklama Paket'i, destek karakteri Loba'yı açmanızı sağlar. Loba, değerli ganimetler bulma ve takımını destekleme yeteneği ile bilinir. Bu paket 13 Şubat - 20 Şubat tarihleri arasında Epic Games Store'da mevcuttur. Ücretsiz oyunlara göz atın ve süresi dolmadan önce paketi alın. Bu tekliflerin en iyi yanı tamamen ücretsiz olmasıdır. F1 Manager ve Apex Legends karakterini 20 Şubat'a kadar Epic Games Store hesabınıza güvence altına alabilirsiniz. Bir kere güvence altına alınmış olan oyunlar ve içerikler, sürenin sonunda bile hesabınızda kalmaya devam eder. Yani, oyunları zamanında tamamlama veya içerikleri kullanma konusunda endişelenmenize gerek yoktur; çünkü oyunlar sizin için sonsuza dek. F1 Manager veya Loba Ücretsiz Açıklama Paket'i hangisinin daha sık tercih edileceği belli değil. İki teklif de kendi cazibesiyle farklı oyuncuları cezbetmektedir. Motorsport hayranları kesinlikle F1 Manager'ı sevecekleirken, nişancı oyuncuları Apex Legends'deki yeni karakteri deneyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için yukarıdaki videoyu izleyin





EPİC GAMES STORE Ücretsiz Oyunlar F1 Manager Apex Legends Loba

