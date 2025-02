EU fördert 39 Projekte für alternative Kraftstoffinfrastruktur

Die Europäische Union fördert 39 Projekte zum Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der gesamten EU, darunter vier deutsche Initiativen. Mit einer Gesamtinvestition von über 422 Millionen Euro sollen die Projekte den Übergang zu einem umweltfreundlicheren Verkehr vorantreiben.

Die Europäische Union fördert 39 Projekte zum Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der gesamten EU. Vier davon werden aus Deutschland koordiniert. Insgesamt werden über 422 Millionen Euro über die Infrastruktur fazilität für alternative Kraftstoffe (AFIF) bereitgestellt, um den Übergang zu einem umweltfreundlicheren Verkehr zu fördern.

EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas betont: „Diese Initiativen werden den Aufbau wichtiger Lade- und Tankinfrastrukturen beschleunigen, die dringend für unsere wachsenden emissionsfreien Flotten benötigt werden. Zusammen werden sie fast 5.000 neue Ladestationen, darunter 626 Megawatt-Ladegeräte, hinzufügen, um den Bürgern bei der Auswahl emissionsfreier Fahrzeuge zu helfen und zu einem saubereren Umfeld beizutragen.“ Die Projekte befassen sich mit der Installation öffentlicher Ladestationen, einschließlich Hochleistungs-Megawatt-Ladestationen für schwere und leichte Nutzfahrzeuge, der Entwicklung von Wasserstofftankstellen und Onshore-Stromanlagen in Häfen sowie der Elektrifizierung von Flughäfen. Darüber hinaus werden Infrastrukturmaßnahmen für alternative Kraftstoffe wie Ammoniak und Methanol für die Schifffahrt entwickelt. In Deutschland werden neben der Einrichtung von Ladestationen auch zwei groß angelegte Wasserstofftankstellen gefördert. \ Die EU betont, dass die erhebliche Investition im Einklang mit den Zielen des europäischen Grünen Deals steht, der die Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren und die Luftqualität verbessern soll. Die AFIF arbeitet im Rahmen einer kontinuierlichen, laufenden Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, die die regelmäßige Finanzierung neuer und innovativer Projekte ermöglicht. Die aktuelle Aufforderung, die am 29. Februar 2024 veröffentlicht wurde, hat gerade ihre erste Bewertungsrunde abgeschlossen. Der nächste Stichtag ist der 11. Juni 2025, zu dem die restlichen Mittel in Höhe von etwa 578 Millionen Euro für erfolgreiche Vorschläge bereitgestellt werden





