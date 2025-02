EU-Kommission bereitet sich auf US-Zölle vor

US-Präsident Donald Trump erhob neue Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus allen Ländern. Die EU-Kommission reagiert mit Gegenmaßnahmen und plant, auf die Zölle mit eigenen Zöllen zu antworten. Die EU-Kommission will entschlossen auf US-Zölle reagieren, baut aber dennoch auf eine gute Zusammenarbeit mit den USA.

US-Präsident Donald Trump erklärte ' Zölle ' zu einem seiner Lieblingswörter. Die EU-Kommission reagierte darauf mit Gegenmaßnahmen und bereitet sich auf einen schmalen Grad zwischen Verhandlung und Annäherung vor. Ursula von der Leyen will entschlossen auf US- Zölle reagieren, baut aber dennoch auf eine gute Zusammenarbeit mit den USA. \Die Daumenschrauben werden angezogen: Zölle auf Stahl und Aluminium wirken sich auch auf deutsche Exporte aus. Es könnte sich sogar nur der Anfang handeln.

Trump erhob bereits 2018, in seiner ersten Amtszeit, Zölle auf Stahl und Aluminium. Damals konnte der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Zölle auf Autos aus der EU abwenden und schloss einen Deal mit Donald Trump: Die EU wollte mehr Landwirtschaftsprodukte aus den USA kaufen. Autos für Sojabohnen war die damalige Devise. \Niclas Poitiers, Wirtschaftswissenschaftler an der Denkfabrik Bruegel, erklärt: 'Trotzdem ist es natürlich für eine Exportwirtschaft, deren Wettbewerbsfähigkeit sowieso schon angeknackst ist, nicht besonders wünschenswert.' Die Zölle auf Stahl und Aluminium von 2018 sind nicht spurlos an der EU vorbeigegangen: Von 2014 bis 2018 lag der EU-Export von Stahl-Fertigprodukten in die USA bei durchschnittlich 3,3 Millionen Tonnen. Von 2019 bis 2024 waren es dann nur noch rund 2,2 Millionen Tonnen. Denn auch unter der Biden-Regierung wurden die Zölle nie ganz abgeschafft - lediglich Freimengen für den Export wurden verhandelt. Trump sieht zufolge Trump das Handelsbilanzdefizit als ungerecht und sein 'Mittel der Wahl' wäre, dass 'die EU mehr Gas und Öl aus den USA kaufen solle'





