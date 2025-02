EU mobilisiert 200 Milliarden Euro für KI-Ausgaben

Die Europäische Union hat einen umfassenden Plan angekündigt, 200 Milliarden Euro in Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren. Der Plan, InvestAI genannt, zielt darauf ab, die EU im globalen KI-Wettlauf mit den USA und China zu positionieren und die Entwicklung von KI-Technologie in Europa voranzutreiben.

Die Europäische Union hat angekündigt, 200 Milliarden Euro in Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren. Mit diesem Plan, der als InvestAI bezeichnet wird, will die EU ihre Position im globalen KI-Wettlauf stärken und mit den USA und China konkurrieren können. Der Plan umfasst einen neuen 20 Milliarden Euro schweren Fonds, der in sogenannte KI-Gigafabriken investieren soll.

Diese Fabriken dienen als Infrastruktur für das Training der komplexesten KI-Modelle und basieren auf leistungsstarken Chips. Die EU will damit die Entwicklung und Anwendung von KI in Europa vorantreiben und sich als führende Kraft in diesem Bereich positionieren.Die Ankündigung kommt in einem Kontext, in dem KI-Technologie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Veröffentlichung von ChatGPT durch OpenAI im Jahr 2022 löste einen wahren Boom im Bereich der KI aus, der die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts weiter beschleunigte. Die EU-Zusage folgt nur einen Monat nach der Ankündigung des Stargate-Joint-Ventures in den USA, das ebenfalls in den Ausbau von KI-Datenzentren für OpenAI investieren wird. Stargate hat die Unterstützung von prominenten Unternehmen wie Microsoft, Nvidia, Arm, Oracle und SoftBank Group, die zunächst 100 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen und bis zu 500 Milliarden Dollar in den nächsten vier Jahren investieren planen. Die EU will mit InvestAI einen wichtigen Beitrag zu diesem globalen Wettlauf leisten und sich als Innovationskraft in der KI-Forschung und -Entwicklung behaupten





EU startet KI-Initiative InvestAI mit 200 Milliarden EuroDie Europäische Union startet die KI-Initiative InvestAI mit dem Ziel, 200 Milliarden Euro in europäische KI-Entwicklung zu investieren. Kernstück ist ein neuer Fonds mit 20 Milliarden Euro, der den Bau von vier KI-Gigafactories finanziert. Diese Einrichtungen sollen sich auf das Training komplexer KI-Modelle spezialisieren, etwa für Anwendungen in Medizin und Wissenschaft. Der europäische Ansatz basiert auf Offenheit und Kooperation und orientiert sich am CERN-Modell.

