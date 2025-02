Eurokurs Stabil Trotz US-Zöllen

Der Eurokurs zeigte sich am Dienstag stabil bei 1,03 US-Dollar, trotz der von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA. Der DAX hat sich zum Start in die neue Woche wieder nach oben orientiert. Der Kurs des Euro hat am Montag an die Verluste vom Freitag angeknüpft und der Kurs des Euro ist am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten gestiegen.

Am Dienstag zeigte sich der Eurokurs stabil bei 1,03 US-Dollar. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt zu 1,0304 Dollar gehandelt. Der Devisenmarkt reagierte nicht nennenswert auf die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA. Der Republikaner hatte dazu zwei Anordnungen unterzeichnet.

Eine Analyse der Dekabank-Experten deutet darauf hin, dass das Thema Zölle aus Marktsicht etwas an Schrecken verloren hat, 'zumindest solange Trump pragmatisch agiert und Deals anbietet'. Der dynamische Anstieg des Goldpreises zeigt jedoch, dass die Furcht vor Verwerfungen an den Finanzmärkten trotz der Ruhe am Devisenmarkt zunimmt. Für den weiteren Handelsverlauf werden keine größeren Kursbewegungen erwartet, da keine wichtigen Konjunkturdaten anstehen. Am Nachmittag könnte das Interesse der Investoren jedoch auf den Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress gelenkt werden. Der DAX hat sich zum Start in die neue Woche wieder nach oben orientiert und dabei 0,6% auf 21.912 zugelegt. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Der Kurs des Euro hat am Montag an die Verluste vom Freitag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0310 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. An den Finanzmärkten ist zu Beginn der Handelswoche die Zollpolitik der neuen US-Regierung wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Der Kurs des Euro ist am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten gestiegen. Am Morgen kletterte die Gemeinschaftswährung auf 1,04 US-Dollar und wurde damit etwas höher gehandelt als am Vorabend. Die Anleger warteten auf den US-Arbeitsmarktbericht für Januar, der am Nachmittag erwartet wird und Hinweise auf die Gesundheit der US-Wirtschaft geben soll.





