Ewald Lienen kritisiert Kölner Auftritte bei Leverkusen

Ewald Lienen, ehemaliger Trainer des 1. FC Köln, kritisiert den Auftritt seines Ex-Klubs im Pokal-Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen. Lienen findet, dass der FC zu viel Zeit gewonnen hat und den Rhythmus des Spiels unterbrochen hat.

Wenn es für den FC zu Bayer Leverkusen geht, sind die Sympathien beim ersten Kölner Aufstiegs-Trainer Ewald Lienen klar verteilt. Doch diesmal übte der frühere FC-Coach deutliche Kritik . In den eng getakteten ersten Februar-Wochen bleibt dem 1. FC Köln keine Zeit zum Lamentieren. Samstag in Braunschweig (2:1), Mittwoch in Leverkusen (2:3 n.V.), Sonntag gegen Schalke (1:0) und Freitag (14. Februar 2025) in Magdeburg: Vier Spiele in 14 Tagen beanspruchen am Geißbockheim den vollen Fokus.

Entsprechend schnell hatten Trainer Gerhard Struber (48) und seine Spieler auch das dramatische Pokal-Aus bei Titelverteidiger und Lokalrivale Bayer 04 abgehakt. Für Gesprächsstoff sorgt die Partie aber sogar noch nach dem Unter der Woche war der FC für seinen leidenschaftlichen Auftritt beim turmhohen Favoriten von vielen Seiten gefeiert worden: Die eigenen Fans zollten nach kämpferischen 120 Minuten größten Respekt, auch vom Montag (10. Februar 2025) schimpfte der langjährige Bundesliga-Trainer Ewald Lienen (71) auf die Leistung seines Ex-Klubs, den er 2000 zum historischen Erstliga-Aufstieg geführt hatte. Und das, obwohl Lienen sogar noch seine „leichte Grund-Ablehnung gegenüber dem Konzern Bayer Leverkusen“ und gleichzeitig seine „Liebe zu den Fans und historisch zum 1. FC Köln“ betonte. Dennoch stellte er über den FC-Auftritt in der BayArena immer wieder klar: „Ich mag sowas nicht sehen!“ Konkret bezog sich Lienen darauf, dass der zu diesem Zeitpunkt noch 2:1 führende FC in den Schlussminuten zu übertrieben auf Zeit gespielt habe: „Ich habe mich darüber geärgert, wie die Kölner versucht haben, auch wenn sie total unterlegen waren, immer wieder Zeit zu gewinnen. Sie haben versucht, diesen Rhythmus permanent zu unterbrechen.“ Wegen mehrerer Verletzungsunterbrechungen hatte Schiedsrichter Frank Willenborg (46) beim Pokal-Viertelfinale acht Minuten Nachspielzeit draufgepackt, in der sechsten Minute traf Patrick Schick (29) schließlich zum 2:2-Ausgleich für Leverkusen. Rund um die DAZN-Kommentator Michael Born, der den „Sechzehner“-Podcast gemeinsam mit Lienen betreibt, ermahnte der frühere FC-Trainer sogar noch, sagte: „Scheiße ist das doch aus Kölner Sicht. Du bist zu mindestens 17,5 Prozent im Herzen noch für den FC. Da musst du doch denken: Das kriegt ihr hin!“ Dieser Artikel enthält Produkt-Empfehlungen. Beim Kauf über unsere Affiliate-Links (mit * gekennzeichnet) erhalten wir eine Provision, die unseren unabhängigen Journalismus unterstützt.Erfahremehr über Affiliate Marketing. Hinweis: Preise, Aktionen und Rabatte in Onlineshops sind ständig in Bewegung. Daher können wir keine einhundertprozentige Garantie für deren Aktualität in unseren Artikeln geben. Doch Lienen wollte an seiner Kritik nicht rütteln, sagte: „Das hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist nicht in Ordnung.“ Im weiteren Spielverlauf habe er dem FC daher auch nicht mehr die Daumen drücken können. Offenbar mit Bezug auf das ARD-Interview mit dem auf Leverkusen schimpfenden Dominique Heintz (31) kommentierte Lienen abschließend: „Wenn man Leverkusen besiegen will, dann sollte man es nicht auf diese Art und Weise machen. Das ist in die Hose gegangen – und darüber haben die sich wahnsinnig aufgeregt.





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FC Köln Bayer Leverkusen Pokal Ewald Lienen Kritik Taktik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Leverkusen-Spiel macht Ewald Lienen fassungslos: „Erbärmlich“Für Bayer Leverkusen steht in der Champions League ein heißes Vorrunden-Finale an, es geht um den Weg ins Achtelfinale. Die Umstände dieser Konstellation ärgern Ex-Bundesliga-Trainer Ewald Lienen.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Wirtz-Wechsel 5 Jahre her: Ein Kölner hat Leverkusen verändert2020 kam Florian Wirtz aus der Kölner Jugend. Der Nationalspieler hat Bayer Leverkusen verändert. Es war der beste Bayer-Transfer aller Zeiten.

Weiterlesen »

4000 Kölner Fans bei DFB-Pokal-Krach im Rhein-Derby gegen LeverkusenDer 1. FC Köln steht im Viertelfinale des DFB-Pokals vor einer schweren Aufgabe. Am Mittwoch (5. Februar 2025, 20.45 Uhr) trifft die Mannschaft des Zweitliga-Spitzenreiters beim deutschen Meister und Titelverteidiger Bayer Leverkusen aufeinander. Rund 4000 Kölner Fans werden den FC in der BayArena unterstützen. Das Spiel wird nicht nur bei Pay-TV-Sender Sky, sondern auch im Free-TV ausgestrahlt.

Weiterlesen »

Kölner vor Pokal-Duell in Leverkusen: Verletzungsoros für StruberDas Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln am Mittwoch ist ein Highlight im deutschen Fußball. Doch für die Kölner kommt es mit Personalsorgen. Trainer Gerhard Struber muss auf Timo Lemperle und Florian Kainz verzichten. Der Einsatz von Kainz ist fraglich, da er sich am Samstag bei der 2:1-Siegerfolg in Braunschweig durch einen Rempler am Kopf schwer verletzt hat. Lemperle kämpft seit Wochen mit einer Oberschenkelverletzung aus dem Dezember. Die Kölner hoffen auf eine schnelle Genesung der Spieler, um die Chance im Pokalspiel gegen den Bundesligisten Leverkusen zu nutzen.

Weiterlesen »

4000 Kölner Fans bei Bayer Leverkusen im DFB-PokalIm Viertelfinale des DFB-Pokals empfängt der deutsche Meister Bayer Leverkusen den 1. FC Köln. Rund 4000 Kölner Fans werden den FC vor Ort in der BayArena unterstützen. Das Spiel wird auch live im Free-TV bei der ARD übertragen.

Weiterlesen »

Ewald Lienen kritisiert den 1. FC Kölns Zeitspiel gegen Bayer LeverkusenEwald Lienen, ehemaliger Trainer des 1. FC Köln, kritisierte den FC scharf für das Zeitspiel in der Pokal-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Trotz des kämpferischen Auftritts des FC und des Lobes von vielen Seiten, bemängelte Lienen die Taktik des FC in den Schlussminuten und erklärte, dass er dem Verein in dieser Situation nicht mehr die Daumen drücken konnte.

Weiterlesen »