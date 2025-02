FC Bayern siegt beim Celtic Glasgow und steht vor dem Achtelfinale

Der FC Bayern München hat im Playoff-Hinspiel der Champions League beim schottischen Meister Celtic Glasgow mit 2:1 gewonnen und sich eine blendende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München gesichert.

Der FC Bayern München feierte einen wichtigen Auswärtssieg in der Champions League und steht vor dem Einzug ins Achtelfinale . Im Playoff-Hinspiel beim schottischen Meister Celtic Glasgow setzte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister mit 2:1 (1:0) durch und sicherte sich eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München.

Bei einem Weiterkommen in der Königsklassen-Extrarunde wäre Anfang März im Achtelfinale entweder Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid der Gegner. \Die Bayern lieferten eine überragende Vorstellung im stimmungsvollen Celtic Park. Obwohl sie zu Beginn durch ein nicht gegebenes Tor von Nicolas Kühn (wegen Abseits) einen Schreckmoment erlitten, dominierten sie die Partie von Anfang an. Michael Olise (45.) und Harry Kane (49.) nutzten die starke Bayern-Mannschaft aus und verwandelten die Dominanz in Tore. Nach dem Anschlusstreffer von Daizen Maeda (79.) musste Bayern noch zittern, doch Torhüter Manuel Neuer und die Defensive sorgten für den wichtigen Sieg. Der Treffer von Olise war sein fünftes Tor in der Champions League in dieser Saison. \Der Auswärtssieg war der erste richtige Erfolg für die Bayern in Europas Eliteliga in dieser Saison. Zuvor gab es schmerzhafte Niederlagen bei Aston Villa (0:1), beim FC Barcelona (1:4) und bei Feyenoord Rotterdam (0:3). Der letzte Auswärtssieg in einem K.o.-Spiel war bereits zwei Jahre zurück. Bayern beginnt die zweite Halbzeit nach einer starken ersten Halbzeit mit dem gleichen Tempo und Druck. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zeigte eine konzentrierte Leistung und sorgte für einen beruhigenden Sieg. Der erste Auswärtssieg in der Champions League in diesem Jahr ist ein wichtiger Schritt für die Bayern in Richtung des Achtelfinales





