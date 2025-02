Flexible Heldenwahl in Assassin's Creed Shadows - Naoe oder Yasuke?

In Assassin's Creed Shadows könnt ihr zwischen den zwei Hauptfiguren Naoe und Yasuke wechseln. Die Unterschiedlichen Fähigkeiten der beiden Spielercharaktere werden das Gameplay stark beeinflussen.

Im kommenden Assassin's Creed Shadows habt ihr die einzigartige Möglichkeit, flexibel zwischen den beiden Hauptfiguren Naoe und Yasuke zu wechseln. Die Entwickler haben sich bewusst für diese Entscheidung entschieden, um den Spielern ein vielfältigeres und personalisierteres Spielerlebnis zu bieten. Obwohl Shadows das erste Assassin's Creed in vielen Jahren ist, das wieder auf zwei Hauptfiguren setzt, unterscheidet sich die Wahl der Protagonisten in Shadows deutlich von den Vorgängern.

Im Gegensatz zu Jacob und Evie Frye in Assassin's Creed Syndicate, deren spielerische Unterschiede eher minimal waren, haben Naoe und Yasuke in Shadows jeweils einzigartige Fähigkeiten und Spielstile, die sich stark auf das Gameplay auswirken.Naoe, die Ninja, ist auf Leise und Taktik ausgelegt. Sie nutzt ihren Wurfhaken, um mühelos an schwer zugänglichen Orten wie Tempeldächern herumzukommen. Yasuke, der Samurai, hingegen ist ein kraftvoller Schwertkämpfer, der sich nicht hinter Tarnung und Ausweichmanövern versteckt. In den Backstory-Quests zu Naoe und Yasuke werdet ihr von der Spielmechanik an einen bestimmten Protagonisten gebunden, doch im Rest der Hauptgeschichte habt ihr die volle Freiheit, zwischen den beiden zu wechseln. Theoretisch könnt ihr das gesamte Spiel als Yasuke verbringen, sollten euch Stealth und Taktik nicht zusagen. Wer sich aber für das klassische Assassin's Creed-Erlebnis interessiert, sollte die Ninja Naoe wählen. Die Entwickler betonen, dass es keine richtige oder falsche Entscheidung gibt, und dass Spieler ihre Zeit frei einteilen können





Assassin's Creed Shadows Naoe Yasuke Gameplay Stealth Samurai Ninja Heldenwahl Multiplayer

