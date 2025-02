Franziska Preuß holt nach zehn Jahren WM-Silber im Biathlon

Franziska Preuß hat bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide Silber im Sprint gewonnen. Die 30-Jährige fehlte der Sieg nur knapp, doch eine Strafrunde kostete sie den Titel.

Franziska Preuß holte nach zehn Jahren wieder eine Einzelmedaille bei einer Biathlon - Weltmeisterschaft . In Lenzerheide sicherte sie sich Silber im Sprint. Die 30-Jährige war nur 9,8 Sekunden hinter der siegreichen Französin Justine Braisaz-Bouchet , die auf der Schlussrunde wie entfesselt lief. Bronze ging an die Finnin Suvi Minkkinen . Preuß zeigte eine starke Leistung und war lange Zeit auf Kurs für Gold, doch eine Strafrunde kostete sie den Titel.

Preuß war im Laufe der Saison in hervorragender Form und konnte bereits zehn von 14 Rennen auf dem Podest erreichen. Ihre Leistung ist vor allem auf eine Operation im vergangenen Frühjahr zurückzuführen, die ihr half, ihre Trainingsumfänge deutlich zu erhöhen. Preuß ist nun viel belastbarer und konnte auch kleine Rückschläge besser bewältigen. Die Biathletin ist eine Vorbild für die junge Generation und wird im Team „Oma“ genannt. Sie ist die einzige deutsche Biathletin, die bereits 30 Jahre alt ist. Im Teamhotel hat sie das Privileg, als einzige in einem Einzelzimmer zu wohnen





