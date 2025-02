Frühe Pollenflugzeit: Allergiker erleben schon jetzt die ersten Beschwerden

Die Pollenflugzeit beginnt bereits im Januar und dauert länger als in den Vorjahren. Experten sehen mehrere Gründe für diese Entwicklung, darunter steigende Temperaturen und die Ausbreitung klimarobuster Arten.

Der Frühling ist noch nicht in vollem Gange, aber bereits jetzt machen sich die ersten Pollen bemerkbar. Allergiker spüren die ersten Beschwerden wie Niesen, Juckreiz im Hals und tränende Augen. Ein Blick auf die Nachrichten zeigt, dass die Pollen flugzeit bereits im Januar beginnt und sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verlängert. Experten sehen mehrere Gründe für diesen frühlingshaften Start in die Pollen zeit.

Einerseits steigen die Temperaturen immer früher, was die Blütezeit der Pflanzen vorantreibt. Andererseits setzen viele Städte auf klimarobuste Arten, die früher blühen und längere Pollenflugzeiten verursachen. Ein Beispiel dafür ist die Purpurerle, die vier Wochen früher als die heimische Erle blüht. Die längere Pollensaison hat auch andere Ursachen. Der Klimawandel sorgt für Stress bei Bäumen und Gräsern, was zu einer gleichbleibend hohen oder sogar steigenden Pollenproduktion führt. Besonders stark betroffen sind die Hasel und Gräser. Eine weitere Entwicklung ist die Ausbreitung der Ambrosia artemisiifolia, auch bekannt als beifußblättriges Traubenkraut. Diese Pflanze stammt aus Nordamerika und ist in Deutschland bereits weit verbreitet. Ihre Pollen zählen zu den stärksten Allergie-Auslösern und verbreiten sich schnell, besonders durch Vogelfutter.





WDRaktuell / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ALLERGIE POLLEN KLIMAWECHSEL GESUNDHEIT

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pollenschutzgitter für Allergiker: So verbessern Sie die LuftqualitätMit einem Pollenschutzgitter sollen Allergiker zu Hause wieder aufatmen können. Was Sie im Vorfeld darüber wissen müssen, lesen Sie hier.

Weiterlesen »

Frühe ökologische Denkweisen: Sozialkritik und NaturDer Schweizer Historiker Milo Probst geht in seinem Buch „Anarchistische Ökologien“ dem Beginn des ökologischen Denkens nach.

Weiterlesen »

Erst Beschwerden, jetzt Jubel: Path of Exile geht weiter, wenn auch nicht mit Update 3.26Entwickler Grinding Gear Games verschiebt das nächste große Update. Das gefiel den Fans allerdings gar nicht, ein neues Event soll als Ersatz...

Weiterlesen »

Frühe Storchen-Rückkehrer signalisieren veränderte ZuggewohnheitenViele Weißstörche kehren bereits Anfang des Jahres aus ihren Winterquartieren zurück, anstatt wie früher bis Afrika zu ziehen. Experte sehen in diesem veränderten Zugverhalten einen Beleg für die sich anpassenden Lebensgewohnheiten der Vögel und für den positiven Trend in der Storchenpopulation in Deutschland.

Weiterlesen »

FuelCell Energy: Der frühe Vogel fängt den Wurm!Das war der Hinweis für RuMaS-Abonnenten am letzten Sonntag: 'Der arg gebeutelte Aktienkurs hat sich seit dem Jahrestief im November 2024 verdoppelt. Nach einer mehrwöchigen Verschnaufpause könnte jetzt

Weiterlesen »

Apple bereitet angeblich frühe Veröffentlichung von MacBook Air mit M4 vorSchon im Januar oder Februar könnte ein neues MacBook Air mit M4 auf den Markt kommen. Apple plant angeblich eine frühere Veröffentlichung als im Vorjahr.

Weiterlesen »