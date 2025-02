Germany's Next Topmodel feiert Jubiläum: 20. Staffel startet im Februar 2025

Die beliebte TV-Show „Germany's Next Topmodel“ startet in ihre Jubiläumsstaffel. Heidi Klum sucht in der 20. Staffel sowohl ein weibliches als auch ein männliches Topmodel. Die erste Folge der Frauen wird am 13. Februar, die der Männer am 18. Februar 2025 ausgestrahlt.

Germany's Next Topmodel feiert Jubiläum und startet in die 20. Staffel . Die beliebte TV-Show, die seit 2006 die deutsche Fernsehlandschaft prägt, geht nun in ihre Jubiläum sstaffel. In den vergangenen Jahren etablierte sich „ Germany's Next Topmodel “ als fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Die Show, die im Jahr 2006 ihren Anfang nahm und Lena Gercke als erste Siegerin aufwies, hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

Bereits in der letzten Staffel wurden neben Frauen erstmals auch Männer als Kandidatinnen zugelassen. Dieser Trend setzt sich auch in der Jubiläumsstaffel fort, wodurch Heidi Klum sowohl ein weibliches als auch ein männliches Topmodel sucht. Das bedeutet, dass die Kandidatinnen und Kandidaten zunächst in getrennten Episoden präsentiert werden. Auf die Siegerin und den Sieger warten ein Preisgeld von 100.000 Euro, das Cover der Harper's Bazaar und die Teilnahme an der exklusiven „Wir sind es uns wert“-Kampagne von „L’Oréal Paris“. Ab dem 13. Februar 2025 werden die Zuschauerinnen und Zuschauer die 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ auf ihren Fernsehbildschirmen verfolgen.An der Jubiläumsstaffel nehmen in diesem Jahr knapp 100 Kandidatinnen teil, die in der ersten Folge zu sehen sein werden. Ebenso verhält es sich mit den Männern - es gibt auch 100 Kandidaten. Die Teilnehmer*innen bringen eine breite Altersvielfalt mit, was Heidi Klum als Bestreben nach mehr Diversität in ihrer TV-Show interpretieren möchte. Die 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ wird in zwei unterschiedlichen Sendeterminen ausgestrahlt. Die Frauen werden immer donnerstags, die Männer hingegen dienstags um 20:15 Uhr im Fernsehen zu sehen sein. Die erste Folge der Frauen startet am 13. Februar, während die Männer ab dem 18. Februar zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen sein werden. Nach diesem Prinzip werden die ersten zwölf Folgen ausgestrahlt. Ab Folge 13 wird die Trennung der Geschlechter aufgehoben und alle verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten werden gemeinsam präsentiert. Die Jubiläumsstaffel von „Germany's Next Topmodel“ verspricht ein spannendes und abwechslungsreiches Format, das die Zuschauerinnen und Zuschauer mitreißen wird. Mit Ausnahme der Staffel 19 waren die Gewinnerinnen der letzten 19 Staffeln bisher ausschließlich Frauen. Im vergangenen Jahr stand zum ersten Mal ein Mann auf dem Siegertreppchen. Die Spannung ist natürlich hoch, wer in der 20. Staffel die begehrte Trophäe in den Händen halten wird. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden in den nächsten Wochen und Monaten alles daran setzen, Heidi Klum und der Jury zu überzeugen. Es bleibt spannend, ob ein Mann oder eine Frau die 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ für sich entscheiden kann.





