Gewissheit statt Verzweiflung: Vermisstenfälle - Die Wichtigkeit der Klarheit für Angehörige

Ein Polizeiseelsorger erklärt die Folgen von Vermisstenfällen für Angehörige und betont die Wichtigkeit von Klarheit über das Schicksal des Verschwindenden. Der Fund einer Leiche in der Moselschleuse Enkirch deutet auf die mögliche Lösung eines solchen Falls in Piesport hin.

Jemanden zu vermissen, der nicht gefunden wird, ist für Angehörige das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, sagte Polizei seelsorger Hubertus Kesselheim aus dem Bistum Trier der Deutschen Presse-Agentur. Das Allerwichtigste ist, selbst wenn jemand tot aufgefunden wird, die Gewissheit zu haben, was passiert ist und zu wissen, wo dieser Mensch jetzt ist. Erst dann sei es möglich, mit einem Verarbeitungsprozess zu beginnen. Das gehe nicht, wenn man jemanden vermisst.

'Dann hat man überhaupt keine Chance, etwas zu verarbeiten. Dann bleibt einfach eine ganz offene Wunde und sie kann nicht heilen', sagte Kesselheim. 'Das Heilen, das Verarbeiten, das Trauern, das kann erst beginnen, wenn man Gewissheit hat.' In Piesport an der Mosel ist seit Mitte Januar ein 48 Jahre alter Mann vermisst worden. Der Fall hat Familie, Bekannte, den Ort und eine ganze Region beschäftigt. Der Fund einer männlichen Leiche in der Moselschleuse Enkirch deutet laut Polizei darauf hin, dass dessen Schicksal nun geklärt ist. Das Ergebnis eines DNA-Abgleichs wird in der nächsten Woche erwartet. In Vermisstenfällen würden Menschen alles versuchen, um herauszufinden, wo der Angehörige sei, sagte Kesselheim. Er habe schon mehrfach Familien in solchen Situationen begleitet. Es gingen den Betroffenen dann Tausend Fragen durch den Kopf. 'Umso besser ist es, wenn man wirklich eine Gewissheit hat.' Die Polizei sei sich der Verantwortung bewusst, solche Fälle aufzuklären, sagte der Seelsorger, der für die Polizeipräsidien Trier und Koblenz sowie als Landespolizeiseelsorger des Saarlandes tätig ist. In Piesport habe es viele Suchmaßnahmen gegeben. 'Jeder hat sich auf den Weg gemacht.' Der Piesporter war am 12. Januar als vermisst gemeldet worden. Er hatte am Abend zuvor eine Feier in Wintrich verlassen, kam aber nie zu Hause an. Es wurde davon ausgegangen, dass er den Heimweg nach Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich) zu Fuß angetreten hatte. Freunde, Feuerwehren und Polizei hatten ergebnislos nach dem Mann gesucht.





