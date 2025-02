Gonzalez Steuert Intact-GP-Debüt in Portimao mit Tagesbestzeit

Manuel Gonzalez, Neuzugang beim Intact-GP-Team, dominiert den ersten Moto2-Testtag in Portimao mit der Tagesbestzeit. Teamkollege Senna Agius belegt Platz 4. Aron Canet auf der Fantic-Maschine folgt auf Rang 2.

Die Moto2 -Weltmeisterschaft startete in Portimao mit einem kompakten ersten Testtag nach der Winterpause. Es war ein Tag voller spannender Momente und rasanten Leistungen, insbesondere bei den Intact-GP-Fahrern. Manuel Gonzalez beeindruckte mit der Tagesbestzeit , gefolgt von Teamkollege Senna Agius auf Rang 4. Aron Canet auf der Fantic -Maschine sicherte sich Platz 2.

Der erste Testtag war geprägt von den wechselnden Wetterbedingungen an der Algarve, die erst am Nachmittag für einen regulären Testbetrieb sorgten. Die meisten Top-Teams waren anwesend, mit Ausnahme der neuen Pramac-Struktur, die den Testtag aufgrund der Bedingungen ausließ. Das deutsche Intact-GP-Team zeigte sich von seiner besten Seite. Manuel Gonzalez, der Neuzugang des Teams, präsentierte sich von Beginn an in guter Form und übernahm in der zweiten Hälfte des Tages die Führung. Seine Rundenzeit von 1:42,405 min ist ein deutliches Zeichen für seinen guten Zustand und die Leistungsfähigkeit der Rennstrecke. Die Top 3 waren extrem eng beisammen, mit einem minimalen Vorsprung von 0,086 Sekunden. Die Nachwuchstalente im Moto2-Feld, wie die CFMOTO-Aspar-Piloten David Alonso und Dani Holgado, zeigten ebenfalls vielversprechende Leistungen, trotz einigem Pech für Alonso. Der Testtag in Portimao war ein erfolgreicher Auftakt für die neue Moto2-Saison 2025. Die Spannung steigt für den kommenden Testtag und die Saisoneröffnung.





