Hamburg: Uni-Professor stirbt bei ICE-Zusammenstoß

Ein ICE kollidierte am Dienstag mit einem Lastwagen in Hamburg. Ein 55-jähriger Passagier starb an den Folgen des Unfalls. Die Universität Hamburg bestätigte am Mittwoch, dass es sich um den Professor Thomas Großbölting handelte. Der Lkw-Fahrer wurde zunächst festgenommen, aber wieder freigelassen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fahrlässiger Tötung.

In Hamburg ereignete sich am Dienstag ein tragischer Unfall, als ein ICE mit einem Lastwagen auf einem Bahnübergang kollidierte. Der Zusammenstoß forderte das Leben eines 55-jährigen Passagiers. Am Mittwoch gab die Universität Hamburg bekannt, dass es sich um den Universitätsprofessor Thomas Großbölting handelt. Großbölting war seit 2020 Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und Professor für Neuere Geschichte/Zeitgeschichte an der Universität Hamburg .

Er war öffentlich insbesondere für seine Studien zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in kirchlichen Zusammenhängen bekannt. Zuletzt war er als Gutachter zu Bernhard Nocht an der Debatte um die Umbenennung des Hamburger Tropeninstituts beteiligt. Der Unfall ereignete sich in Rönneburg, als sich der Lastwagen auf dem Bahnübergang befand. Ein 55-jähriger Reisender erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz intensiver Behandlung im Rettungswagen starb. Weitere 25 Menschen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Sechs Insassen aus dem ICE wurden wegen mittelschwerer Verletzungen behandelt, 19 erlitten leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der 34-jährige rumänische Fahrer wurde noch am Dienstag festgenommen, am Mittwoch jedoch wieder freigelassen. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der Unfallhergang noch weiterer Aufklärung bedarf und ein dringender Tatverdacht nicht stützen lasse. Gegen den Lkw-Fahrer wird weiter wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Ein Atemalkohol- und Drogentest verlief negativ. Der Fahrer habe einen festen Wohnsitz und familiäre Bindungen im europäischen Ausland. Ein Haftantrag sei darum auch nicht mit Fluchtgefahr zu begründen gewesen. Die Universität Hamburg würdigte Thomas Großbölting als prägende Persönlichkeit im Bereich der Neueren Geschichtswissenschaften. Sein Einsatz für Forschung und Lehre sei beispielhaft gewesen. Neben seinen akademischen Leistungen werde er vor allem als geschätzter Kollege und Mensch in Erinnerung bleiben.





