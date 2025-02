Handy lädt nicht? So beheben Sie das Problem

Ein Handy, das nicht mehr lädt, ist für viele eine Panik Situation. Aber keine Sorge, in den meisten Fällen ist das Problem schnell behoben. Hier finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung.

Ein Handy , das nicht mehr lädt, ist ein Schock. Aber keine Panik: Meistens ist das Problem schnell behoben. Sinnvolle Tipps, wie Sie den Stromfluss wiederherstellen, finden Sie hier.Wir notieren, chatten, shoppen und verbringen manchmal auch zu viel Zeit in sozialen Medien. All das entleert den Akku . Es ist logisch, dass wir in Panik geraten, wenn das Zentrum unseres Lebens plötzlich nicht mehr laden möchte.

Aber keine Sorge, denn in den allermeisten Fällen bedeutet das nicht den Tod des Smartphones. Die Ursache liegt meist in technischer Natur.Sollte Ihr Smartphone einmal nicht laden, wenn Sie es ans Ladegerät stecken, gilt es, die möglichen Fehlerquellen nacheinander zu identifizieren. Zunächst schauen wir uns das Ladegerät an. Im Idealfall schließen Sie Ihr Smartphone an ein zweites Ladegerät an. Lädt es an diesem, ist das erste Ladegerät defekt. Hier muss nun herausgefunden werden, ob der Defekt am Kabel oder am Netzteil liegt. Und das finden Sie natürlich heraus, wenn Sie ein anderes Kabel mit dem Netzteil verbinden und schauen, ob der Ladevorgang funktioniert. Sind Netzteil und Kabel als Fehlerquelle ausgeschlossen, schauen wir uns die Ladebuchse des Smartphones genauer an. Was die wenigsten von uns wissen, ist, dass diese ein idealer Sammelpunkt für Staub ist. Und genau der blockiert nur allzu gern die Ladekontakte und verhindert so, dass das Smartphone geladen werden kann. Können Sie bereits Staub in ihr erkennen, geht es jetzt darum, diesen zu entfernen. Die schonendste Methode wäre per Luftpumpe, indem Sie den Staub einfach aus der Buchse pusten. Das haben aber nur die wenigsten von uns im Haushalt vorrätig. Zahnbürste, Zahnstocher oder spezielles Reinigungsequipment eignen sich ebenfalls, um die Ladebuchse zu reinigen. Vorsichtig gehen Sie bitte deshalb vor, weil Sie vermeiden wollen, dass der Zahnstocher abbricht und sich kleine Holzspäne in der Ladebuchse verfangen. Und vorsichtig auch deshalb, weil Sie bei der Reinigungsaktion die Kontakte des Smartphones nicht zerstören wollen. Ziehen Sie Zahnstocher, die Zahnbürste oder das Reinigungsstäbchen an der unteren Seite der Buchse entlang, bevor Sie es an einer Seite des Smartphones wieder hochziehen. Et voilà, Sie haben die Ladebuchse vom Staub befreit. Falls Sie gerade dabei sind, können Sie gleich den Rest des Smartphones mit einem feuchten Tuch abwischen.Danach überprüfen Sie, ob Ihr Smartphone wieder lädt. Ist das noch immer nicht der Fall, bleibt noch eine weitere Option. Die meisten modernen Smartphones lassen sich kabellos aufladen. Das funktioniert mit sogenannten Lademodulen. Probieren Sie ein solches an Ihrem Smartphone aus. Lädt es darüber auf, ist die Ladebuchse Ihres Smartphones mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt. Hier stellt sich dann die Frage, ob eine Reparatur wirklich Sinn ergibt, wenn Sie Ihr Handy auch kabellos aufladen können. In seltenen Fällen liegt der Fehler auch in der Software des Smartphones begraben. Hier hilft der gute alte Hausfrauen-Trick, das Gerät einfach mal neu zu starten. Alternativ können Sie es auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Das allerdings nur, wenn das Smartphone dafür genug Restakku übrig hat. Alternativ können Sie auch überprüfen, ob der Akku im ausgeschalteten Zustand lädt. Lädt der Akku im eingeschalteten Zustand aus unerfindlichen Gründen besonders langsam, schalten Sie den Flugmodus beim Laden ein. Das eliminiert die meisten Dienste, die im Hintergrund arbeiten. Hat das alles nicht geholfen, hilft Ihnen leider nur noch der Kundensupport des jeweiligen Herstellers Ihres Geräts. *Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links zu Produkten in Online-Shops. Klickt ein Nutzer darauf und kauft etwas, erhält der Verlag eine Provision vom Händler, nicht vom Hersteller. Mehr Informationen dazu gibt es unter + mit erstklassigen Inhalten von GEO und Capital





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Handy Ladegerät Akku Software Fehlerbehebung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zwei Familien, ein Problem: Trotz verfügbarer Wohnungen bekommen sie nur AbsagenFamilie Wenninger und Familie Alrefaey haben das gleiche Problem. Beide sind auf der Suche nach einer Wohnung, doch ohne Erfolg. Und das obwohl der Bedarf an neuen Wohnungen in Bayern gedeckt ist – zumindest rein rechnerisch.

Weiterlesen »

Der Boomen der Solarbranche in Deutschland - Ein Schein oder ein Problem?Obwohl Deutschland den Ausbau seiner Photovoltaik-Kapazitäten deutlich gesteigert hat, droht die heimische Solarbranche zu kollabieren. Der Fokus liegt auf Großprojekten, die den Bedarf an privaten PV-Anlagen vernachlässigen. Der Wettbewerb durch chinesische Hersteller und politische Unsicherheit erschweren die Situation für deutsche Unternehmen.

Weiterlesen »

Ein Unternehmen schaffte das Homeoffice ab und hat jetzt ein ungewöhnliches Problem: 25 % der Mitarbeiter kündigenEine Firma schafft das Homeoffice ab, um Kosten zu sparen. Doch die Mitarbeiter kämpfen gegen die Pläne des Arbeitgebers.

Weiterlesen »

Ein Ex-Entwickler von WoW sagt: Ausgerechnet Marvel Rivals könnte ein großes Problem heutiger RPGs lösenEin ehemaliger WoW-Entwickler sieht in Marvel Rivals ein Potenzial, um ein großes Problem heutiger RPGs zu lösen. Er plädiert für eine dynamische Meta, die Spieler immer wieder zum Ausprobieren neuer Strategien und Kombinationen anregt.

Weiterlesen »

»Wegen guter Führung«: Vergessen Sie Vorsätze, suchen Sie sich ein MottoMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Verhindern Sie Fehlverhalten im Alltag: So setzen Sie sich aktiv einDas Schweigen im Angesicht von Fehlverhalten wird oft als Zustimmung interpretiert. Dieser Artikel zeigt auf, wie wir im Alltag aktiv gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und andere Formen von Fehlverhalten vorgehen können.

Weiterlesen »