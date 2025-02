Heidi Klums GNTM-Jubiläum: Trash statt Models?

Die neue Staffel von Heidi Klums GNTM feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer Mischung aus altbekanntem Trash und vermeintlichen zeitgemäßen Veränderungen. Doch reicht das, um die Kritikpunkte aus der Vergangenheit zu beheben?

Trash -Faktor vor Modelpotenzial, das gilt auch für die Jubiläumsstaffel von Heidi Klum s GNTM -Sause. Die erste Folge lieferte jedenfalls schon mal verlässlich ab. In diesem Jahr 20 Jahre alt wird, sei hiermit zunächst gesagt, dass sie so schlecht nicht gealtert ist, die Show. Man ist diverser geworden, propagiert keine einseitigen Schönheitsideale mehr, rät niemandem mehr, dass er abnehmen müsse. Heidi Klum sagt nicht mehr „Mädchen“, sondern „ Models “, wenn sie von ihren Kandidatinnen spricht.

Das war es dann aber auch mit den Zugeständnissen an den Zeitgeist. Viele Kritikpunkte aus der Vergangenheit treffen noch immer zu. Allerdings ist hartnäckiger, ausdauernder und hat mehr Energie als ihre Kritiker, von denen die meisten irgendwann die Lust verlieren, sich an ihr abzuarbeiten. Bringt ja auch nichts, die Bergisch Gladbacherin macht einfach immer weiter. Erst kürzlich hat sie sich mit ihrer Tochter Leni an die Seite gebracht, die längst auch als Model arbeitet – und die in Staffel Eins hinter den Kulissen noch gestillt wurde, wie sie in einem Einspieler erzählt. Also von zwei Klum-Frauen begutachtet. Die männlichen Möchtegernmodels sind erst am kommenden Mittwoch dran – diesmal hat man sich entschieden, beide Geschlechter mit getrennten Sendungen zu bedenken. Was auch daran liegen mag, dass es beim letzten Mal Kritik gab, Klum habe den männlichen Kandidaten zu viel Aufmerksamkeit gewidmet. Diesmal also zunächst voller Fokus auf die Frauen, von denen einige, wie die Berlinerin Melina, genau wissen, warum sie bei GNTM mitmachen. Sie sei curvy, das sei voll okay heute. Durch ihre transparente schwarze Hose gewährt die 23-Jährige tiefe Einblicke, sie sei „born für den Laufsteg“, betont sie. Man weiß sofort, die medizinische Fachangestellte ist auf Instagram-Content aus, will auffallen um jeden Preis. Deswegen droppt sie auch gleich, was sie alles an sich hat machen lassen: für 3000 Euro die Nase, für 6000 die Brüste. Schönheit-OPs, auch das gehört zur neuen Beliebigkeit, werden wie die größte Beiläufigkeit und Selbstverständlichkeit präsentiert. Natürlich kommt Melina damit eine Runde weiter, sie verspricht Unterhaltungspotenzial, was längst wichtiger ist als das Potenzial, später mal als Model zu arbeiten. Jessica, 21, trägt nicht nur eine Zahnspange, ihr fallen beim Walk auch die Brüste aus der Bluse – alles richtig gemacht, eine Runde weiter. Es ist mehr Zirkus als ein Casting, aber so sind nun mal die Regeln, wie Marc Terenzi sagen würde. Alles wird der Quotenträchtigkeit untergeordnet, dem Trash-Faktor. Wie lange ist das wohl noch steigerungsfähig, bevor es implodiert, dieses Konzept? Das fragt man sich, während eine hibbelige Bewerberin sagt, sie habe „ein bisschen ADHS“ und sei „komplett gestört“. Unnötig zu erwähnen, dass auch sie von Mama Klum weitergelassen wird, während Leni an ihrer Seite meist nur lächelt und ihrer Mutter ohnehin nicht widersprechen würde. Am Ende wird noch ein Zwillingspärchen ausgewählt, ein Mutter-Tochter-Gespann ist dabei, ein Petite Model. „Ich finde, wir haben eine gute Mischung“, sagt Heidi Klum, wie immer sehr zufrieden mit sich und der Welt. Das Ganze ist so harmlos wie berechenbar, keine Ausnahme im bräsigen Einheitsbrei des deutschen Unterhaltungsfernsehens. Aber wer die Gewohnheit schätzt, hier zuzuschauen, dem sei der Spaß natürlich gegönnt. Wir wissen ja längst, wie es läuft: Das Lustigste ist die Umstyling-Folge, bei den halbnackten Männern nächste Woche wird's wieder peinlich, weil die Showmasterin nicht an sich halten kann. Und im Finale gibt's ein kreischpeinliches Knalltüten-Potpourri, das Wochen später noch in den Ohren dröhnt, während die Namen der Gewinner längst vergessen sind





