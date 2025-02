ICE kollidiert mit Sattelzug - Todesopfer und 25 Verletzte

Ein ICE kollidiert in Niedersachsen mit einem Sattelzug an einem Bahnübergang. Ein Schwerverletzter stirbt. 25 weitere Personen werden verletzt.

Am Nachmittag ist auf der Bahnstrecke zwischen Buchholz in Niedersachsen und Hamburg-Harburg ein ICE an einem Bahnübergang mit einem Sattelzug kollidiert. Die Bundespolizei meldet 25 Verletzte, darunter ein Schwerverletzter, der später im Krankenhaus verstarb. Der Zug beförderte laut Angaben der Bundespolizei etwa 300 Fahrgäste. Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang mit Lichtzeichenanlage in Rönneburg, einem Stadtteil Hamburgs.

Ein 55-jähriger Mann erlag zunächst noch am Unfallort wiederbelebt, später aber seinen schweren Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus. Von den 25 Verletzten wurden 6 mittelschwer und 19 leicht verletzt. Die übrigen 269 Menschen an Bord des ICE auf dem Weg von Hamburg nach München blieben laut Angaben unverletzt. Unter ihnen befand sich laut 'Bild'-Zeitung auch der TV-Comedian Bernhard Hoëcker.Gegen Abend hatten alle 291 Insassen den Zug nach Polizeiangaben verlassen. Die Feuerwehr ist mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort, auch Polizei und Bundespolizei sind im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber brachte Verletzte in Krankenhäuser. Ein Hubschrauber der Bundespolizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. Der Lastwagen hatte ersten Erkenntnissen zufolge wohl Bahnschienen geladen. Der Lastwagen wurde durch den Aufprall einige Meter weggeschoben. Die Ladung verteilte sich wegen der Kollision weit entlang des Unfallortes. Ob der Fahrer ebenfalls verletzt wurde, war noch unklar. Laut Bundespolizei trug er zumindest keine ernsthaften Blessuren davon. Die Bahnstrecke zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz in Niedersachsen wurde gesperrt. Die Auswirkungen für Reisende im Fernverkehr seien jedoch gering, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Züge werden ihren Angaben zufolge umgeleitet. Es komme zu Verspätungen von etwa 15 Minuten





