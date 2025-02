Pascal liebt das Kino, Jump Scares und Popcornrassel hingegen nicht. Seid ihr auf der Suche nach einem Film, der euch emotional packt? Dann solltet ihr euch Jacques Audiards Meisterwerk „Der Geschmack von Rost und Knochen“ anschauen. Der Film erzählt die Geschichte von Ali, einem Obdachlosen, der die Liebe zu Stephanie, einer Schwertwaltrainerin, findet. Doch das Schicksal schlägt zu und Stephanie wird schwer verletzt. Wie bereits in anderen Filmen von Audiard, stehen auch in „Der Geschmack von Rost und Knochen“ hochgradig ambivalente Charaktere im Mittelpunkt. Der Film ist eine schonungslose und intensive Auseinandersetzung mit dem Leben und seinen Herausforderungen.

Pascal ist ein echter Film fan, der alles vom klassischen Hitchcock bis zu modernen französischen Film en mag. Jump Scares, Popcornrassel und der Verschwörungstheorie, dass „Joker“ ein gelungenes Kunstwerk ist, sind hingegen absolute No-Gos. Magst du intensive Dramen, die nicht nur die äußere Welt, sondern auch die tiefsten Gefühle ansprechen? Dann solltest du dir „Der Geschmack von Rost und Knochen“ von Jacques Audiard anschauen. Dieses erschütternde Meisterwerk lässt sich heute Abend streamen.

Jacques Audiard hat mit dem Film eines seiner größten Leistungen vollbracht. Er zeichnet sich nicht nur durch seine authentische und schonungslose Darstellung der Realität aus, sondern geht auch direkt ans Herz. Der Film erzählt die Geschichte von Ali, einem Obdachlosen, der mit seinem kleinen Sohn bei seiner Schwester lebt. Ali trifft auf Stephanie, eine selbstbewusste Schwertwaltrainerin, und eine ungewöhnliche Liebe entwickelt sich zwischen ihnen. Doch das Schicksal schlägt zu. Stephanie wird in einem Unfall schwer verletzt und kann fortan nicht mehr laufen.Wie bereits in anderen Filmen von Audiard, wie „Ein Prophet“, „Dheepan“ oder „Der wilde Schlag meines Herzens“, stehen auch in „Der Geschmack von Rost und Knochen“ hochgradig ambivalente Charaktere im Mittelpunkt. Und wie es sich für den Filmemacher gehört, finden diese vor allem in ihrem Schmerz zueinander. „Der Geschmack von Rost und Knochen“ verkommt niemals zu belanglosem Betroffenheitskitsch, der um das Mitleid der Zuschauer buhlt. Stattdessen werden den Charakteren Ecken und Kanten gewährt, an denen man sich stoßen kann und auch soll. In der offiziellen FILMSTARTS-Kritik konnte sich „Der Geschmack von Rost und Knochen“ hervorragende 4,5 von 5 Sternen verdienen. Die schauspielerischen Leistungen von Marion Cotillard und Michael Schoenaerts tragen maßgeblich zur Intensität und Nachhaltigkeit des Films bei.





