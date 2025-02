Jetzt schneiden: Der richtige Rückschnitt im Februar für Ihren Garten

Der Februar ist der ideale Monat für einen gezielten Rückschnitt im Garten. Viele Pflanzen sind in der Winterruhe und reagieren weniger sensibel auf einen Schnitt. Dieser Artikel erklärt, welche Pflanzen im Februar zurückgeschnitten werden sollten und auf was Sie dabei achten sollten.

Der Februar ist der ideale Zeitpunkt für einen gezielten Rückschnitt im Garten , bevor der Frühling beginnt. Viele Pflanzen befinden sich noch in der Winterruhe und sind somit weniger empfindlich gegenüber einem Schnitt. Zudem sind die Äste und Zweige in dieser Jahreszeit oft noch blattlos, sodass der genaue Rückschnitt gut zu erkennen ist. Viele Schädlinge und Pilze sind im Februar ebenfalls noch nicht aktiv. \ Apfel-, Birnen- und Quitten bäume freuen sich über einen Schnitt im Februar .

Entferne abgestorbene oder sich kreuzende Äste, um mehr Licht in die Krone zu bringen. Das fördert nicht nur die Gesundheit des Baumes, sondern auch eine bessere Ernte im Sommer. Himbeeren und Brombeeren brauchen ebenfalls einen Rückschnitt, damit sie im Sommer viele süße Früchte tragen. Entferne alte Ruten, die bereits Früchte getragen haben, direkt über dem Boden. Johannis- und Stachelbeersträucher profitieren ebenfalls von einem Auslichten, damit Luft und Sonne an die neuen Triebe kommen. \ Sträucher, die erst ab Sommer blühen, setzen ihre Knospen am neuen Holz an. Deshalb kannst du sie jetzt stark zurückschneiden. Dazu gehören Hortensien, Flieder, Lavendel und Buddleja. Schneide sie bis auf 30 bis 50 cm über dem Boden zurück. Keine Sorge, sie treiben schnell wieder aus und belohnen dich mit einer üppigen Blüte. Ein Rückschnitt im Spätwinter (Ende Februar, Anfang März) hilft Rosen, kräftig neu auszutreiben. Schneide alte, vertrocknete oder schwache Triebe heraus und kürze die übrigen um ein Drittel. Kletterrosen solltest du nur vorsichtig auslichten. Damit Lavendel schön buschig bleibt, schneide ihn Ende Februar bis Ende März um ein Drittel zurück. Achte darauf, nicht ins alte Holz zu schneiden, da er sonst nur schwer wieder austreibt. Ziergräser wie Pampasgras oder Lampenputzergras solltest du zwischen Mitte Februar und Anfang März bodennah kürzen, damit die neuen Halme im Frühling schön durchstarten können.





