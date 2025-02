Johann Zarco ist optimistisch für die Honda-Entwicklung in Buriram

Johann Zarco zeigt sich nach einem erfolgreichen Test in Sepang voller Vorfreude auf den zweiten Test in Buriram. Die neu entwickelte Aerodynamik der MotoGP-Honda hat in Sepang bereits positive Effekte gezeigt. Zarco hofft, dass die verbesserte Aerodynamik auch auf der langsameren Strecke in Thailand seine Leistung weiter steigern kann.

LCR- Honda Pilot Johann Zarco ist in Hochstimmung. Nach einem sehr positiven Test in Sepang geht es ab morgen in Buriram weiter. Erneut steht die vielversprechende neue Aerodynamik der MotoGP- Honda im Fokus. Johann Zarco , der trotz seines Sitzes bei LCR- Honda den Status eines offiziellen HRC-Werksfahrers besitzt, gilt weiterhin als größter Hoffnungsträger des weltgrößten Motorradherstellers. Auch sein Kollege Joan Mir hatte in Sepang deutlich an Tempo zugelegt.

Nach drei Tagen war es aber erneut der Franzose, der auf den Monitoren als schnellster RC213V-Pilot auftauchte. Noch vielversprechender als Rang 6 sind die Zeitabstände zu bewerten. Während der Rundenrekord von 2024 an der Spitze hielt, verbesserte Zarco die Honda-Bestmarke um gut 0,7 Sekunden. Längst ist es kein Gerücht mehr – die in Sepang erstmals eingesetzte Aerodynamik mit flügellosem Heck und breiter Seitenverkleidung hat eine signifikante Verbesserung bewirkt. Der MotoGP-Veteran aus Südfrankreich genoss die positive Spannung im Austausch mit den Medien und berief sich zugleich auf die vereinbarte Verschwiegenheit. Zarco: «Ich werde erst später mit den Technikern über den genauen Einsatzplan reden, aber selbst wenn ich ihn wüsste, dann dürfte ich ihn nicht verraten. Was ich sagen kann: Wir werden uns erneut auf die komplette Aerodynamik konzentrieren. Davon haben wir aktuell nur sehr wenige. Wir werden sie unter den Piloten aufteilen müssen. Das wird sehr spannend, denn die wichtigste Frage, die wir beantworten wollen, ist die, ob diese Verkleidung auch auf einer deutlich langsameren Strecke wie in Buriram funktioniert.» Dass der zweite Test in Thailand stattfindet, hat für Johann Zarco nur Vorteile: «Sehr gut ist, dass wir hier erst vor wenigen Monaten Rennen gefahren sind und nicht erst nach einem Jahr zurückkehren. Alles ist noch frisch.» Zarco ergänzt: «Für mich ist es hier aktuell wie in einem zweiten Zuhause. Ich hatte vor einem Monat die Möglichkeit, hier mit einer Serien-CBR zu testen. Ich habe hier einige Tage trainiert, auch mit dem Rennrad. Jetzt wieder hier zu sein, fühlt sich sehr gut an. Ich bin optimistisch und hoffe, dass wir hier in der Lage sind, wieder im Bereich der besten 7 unterwegs zu sein und eine bestmögliche Vorbereitung auf den Grand Prix zu schaffen.» Die positive Aussicht Zarcos ist nachvollziehbar. Der Thailand-GP 2024 markierte für das LCR-Ass mit Platz 8 eine Jahresbestleistung. Die kommenden beiden Testtage werden damit eine verlässliche Auskunft über den Entwicklungsstand der RC213V geben.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Johann Zarco Motogp Honda Aerodynamik Buriram Thailand-GP Sepang

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Johann Zarco (Ducati): Seine Reaktion auf die StrafeJohann Zarco ging am Freitag in Spielberg zwar noch nicht auf die Strecke, trotzdem stand der Ducati-Pilot aus dem Team Esponsorama Racing im Mittelpunkt, weil er nach dem Horror-Crash am Sonntag bestraft wurde.

Weiterlesen »

Johann Zarco ist zuversichtlich für die MotoGP-Saison 2024Johann Zarco beendete den letzten Testtag in Sepang auf Platz 7 und zeigte eine deutliche Verbesserung gegenüber den vorherigen Tests. Der Franzose ist optimistisch für die kommende Saison und hofft, um die Top-10 kämpfen zu können.

Weiterlesen »

Johann Zarco ignoriert Kritik von MotoGP-StarsJohann Zarco ignoriert Kritik von MotoGP-Stars wie Valentino Rossi und Jorge Lorenzo, die seine aggressiven Fahrmanöver kritisierten. Zarco verteidigt seine Fahrweise und erklärt, dass er sich nicht an den Safety Commission Meetings beteiligen möchte.

Weiterlesen »

Wie Johann Zarco in Aragón Weltmeister werden kannSchon beim «Gran Premio Movistar de Aragón» könnte Johann Zarco sich zum Moto2-Weltmeister 2015 krönen. Doch welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein?

Weiterlesen »

Honda: Privater Zweitagestest in Buriram mit Espargaro und NakagamiNoch vor dem offiziellen Buriram-Test und dem Saisonauftakt an gleicher Stelle fahren dort die neuen HRC-Testfahrer Aleix Espargaro und Takaaki Nakagami

Weiterlesen »

Cal Crutchlow: «Das Problem begann mit dem Start»LCR-Honda-Mann Cal Crutchlow konnte in Sepang nach einem verpatzten Start keine Plätze gut machen und fuhr bis zu seinem Crash sogar hinter Honda-Neuling Johann Zarco.

Weiterlesen »