Lena Dürr Überraschung im Riesenslalom

Lena Dürr überrascht im Riesenslalom der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Die Slalom-Spezialistin liegt im Zwischenklassement auf Platz sieben und hat eine Außenseiterchance auf eine Medaille. Federica Brignone dominiert das Rennen und hat gute Chancen auf den Sieg.

Lena Dürr kann im Riesenslalom für eine große Überraschung sorgen. Die Slalom-Spezialistin liegt in Schlagdistanz zu den Medaillenrängen. Eine Italienerin dominiert in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin. Top-Favoritin Federica Brignone hat bei der alpinen Ski -WM in Saalbach-Hinterglemm beste Chancen auf den Sieg im Riesenslalom . Nach Silber im Super-G liegt die Weltmeisterin in der Kombination von 2023 nach dem ersten Lauf souverän in Führung.

Brignones Vorsprung auf Alice Robinson aus Neuseeland beträgt 0,67 Sekunden. Mit einem Rückstand von 0,65 Sekunden auf die drittplatzierte Paula Moltzan aus den USA (+1,24 Sekunden) hat völlig überraschend Lena Dürr eine Außenseiterchance auf Bronze. Im Ziel riss sie jubelnd die Arme nach oben und schrie laut „yes!“ - im Zwischenklassement liegt die Münchnerin auf Rang sieben. -Experte Marco Büchel zeigte sich beeindruckt und schielte direkt nach vorne: „Jetzt bin ich frech: Wie viel fehlt zum Podest?“ „Es hat riesigen Spaß gemacht“, sagte Dürr und versicherte: „Ich versuche, noch mal alles reinzulegen.“ Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden (+1,43 Sekunden) ist knapp hinter Lara Gut-Behrami aus der Schweiz (+1,40) Fünfte. Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin hatte auf einen Start im Riesenslalom verzichtet. Sie begründete dies mit posttraumatischen Belastungsstörungen nach ihrem schweren Sturz beim Weltcup-Riesenslalom in Killington/USA Ende November. Nach Team-Kombi-Gold an der Seite ihrer Jugendfreundin Breezy Johnson sagte sie, sie habe „mentale“ Probleme, mit der Geschwindigkeit in dieser Disziplin umzugehen. Am Ende eines Trainings „weine ich manchmal und weiß nicht warum.





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Alpineski Riesenslalom Weltmeisterschaft Lena Dürr Federica Brignone

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lena Dürr: Vom Dauerzweiten zur Gold-Lena?Lena Dürr ist eine der konstantesten Slalom-Spezialistinnen der Welt. Der Artikel beleuchtet ihre Karriere, Erfolge und die Möglichkeit, in Saalbach-Hinterglemm WM-Gold zu holen.

Weiterlesen »

Lena Dürr beim Nachtslalom in Flachau in Podestnähe - Österreicherin Katharina Liensberger gelingt TraumlaufLena Dürr liegt beim Nachtslalom in Flachau nach dem ersten Durchgang auf Rang vier und somit in Lauerstellung auf das Podest. Auch Emma Aicher überzeugte.

Weiterlesen »

Fiasko bei Ski-WM: Aufgebrachte Lena Dürr bricht in Tränen ausEs klappt wieder nicht mit einer deutschen WM-Medaille und dieses Mal ist es richtig bitter: Ausgerechnet Lena Dürr, die Top-Slalomfahrerin des DSV, patzt bei der Premiere der Kombination schwer. Im Ziel wirft sie vor Wut den Stock weg und fängt an zu weinen.

Weiterlesen »

Lena Dürr zaubert sich aufs Podium beim Ski-Slalom in CourchevelLena Dürr holte beim Slalom in Courchevel einen Podestplatz bei der WM-Generalprobe. Mikaela Shiffrin kehrte nach langer Verletzungspause zum Weltcup zurück und testete ihre Form.

Weiterlesen »

Lena Dürr holt Podestplatz im Slalom von CourchevelDie deutsche Skirennfahrerin Lena Dürr belegt im Slalom von Courchevel Platz drei und sichert sich Schwung für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Dürr fährt im zweiten Durchgang vom achten Platz auf das Podest vor und hätte beinahe Zweite werden können.

Weiterlesen »

Lena Dürr holt sich starken dritten Platz im Slalom von CourchevelLena Dürr holt sich mit Platz drei im Slalom von Courchevel Schwung für die Weltmeisterschaften. Mikaela Shiffrin kehrt nach Verletzung zurück, verpasst aber einen Comeback-Coup.

Weiterlesen »