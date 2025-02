Lexmark veröffentlicht Sicherheitsupdates für Druckermodelle

Der Druckerhersteller Lexmark hat Sicherheitsupdates für verschiedene Druckermodelle herausgegeben, um Schwachstellen in der Begleitsoftware und Firmware zu beheben. Angreifer könnten diese Lücken ausnutzen, um Schadcode einzuschleusen und auszuführen. Betroffene Modelle umfassen eine Vielzahl von Lexmark-Druckern, die durch die offizielle Sicherheitsmitteilung aufgelistet sind.

Eine besonders schwere Schwachstelle liegt in der Begleitsoftware Lexmark Print Management Client ( LPMC ).

Diese Lücke, die durch das 'Verlassen auf nicht vertrauenswürdigen Angaben in einer Sicherheitsentscheidung' (CWE-807) hervorgerufen wird, ermöglicht Angreifern das Umgehen eines Schutzmechanismus (CVE-2025-1126, CVSS). Dadurch könnten sie Code im SYSTEM- oder Root-Kontext ausführen und Ordner auf dem Rechner löschen, für die eigentlich erhöhte Rechte benötigt würden. Lexmark hat eine neue CVE-Nummer vergeben, da die Lücke bereits unter dem Eintrag CVE-2024-11348 aufgeführt war. Betroffene Versionen von LPMC sind 3.0.0 bis 3.4.0. Versionen 3.5.0 oder neuer schließen die Sicherheitslücke. Die Sicherheitslücke im eingebetteten Webserver und im Postscript-Interpreter vieler Druckermodelle kann durch eine Kombination aus Path-Traversal-Lücken und der Ausführung von Schadcode durch Angreifer missbraucht werden. Lexmark weist darauf hin, dass es keine Kenntnis von bereits bestehenden Angriffen auf diese Lücken hat. Dennoch rät das Unternehmen dringend zu einem zeitnahen Update, um das Risiko von Exploits zu minimieren.





